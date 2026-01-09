यश की Toxic का टीजर देखकर फैन हुए करण जौहर, राम गोपाल वर्मा,सोशल मीडिया पर की जमकर तारीफ

साउथ के स्टार यश हमेशा सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं. उनकी फिल्म टॉक्सिक का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. यश के बर्थडे पर 8 जनवरी को मेकर्स ने टॉक्सिक का टीजर रिलीज किया है. टॉक्सिक का टीजर देखकर हर कोई यश का फैन हो गया है. फैंस से लेकर सेलेब्स तक हर किसी ने यश की टॉक्सिक का टीजर देखा है उसकी खूब तारीफ की है. फिल्ममेकर करण जौहर, राम गोपाल वर्मा और संदीप रेड्डी वांगा तक कई सेलेब्स ने टॉक्सिक के टीजर की तारीफ की है. आइए आपको बताते हैं किसने क्या लिखा है.

मेल डायरेक्टर ऐसे डायरेक्शन नहीं कर सकता

फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने टॉक्सिक का टीजर देखकर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा- यश की फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर देखने के बाद मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि गीतू मोहन महिला सशक्तिकरण की साक्षात प्रतीक हैं. कोई भी मेल डायरेक्टर इनकी तरह डायरेक्शन नहीं कर सकता है, जैसा इन्होंने इस फिल्म में किया है. मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि उन्होंने इस फिल्म की शूट किया है.

After seeing the @TheNameIsYash starring trailer of #Toxic I have no doubt that @GeethuMohandas_ is the ultimate symbol of Women Empowerment ..No Male director is Man enough in comparison to this Woman .. I still can’t believe she shot this 👇🏻 😳 https://t.co/ZxyxU8Da40 pic.twitter.com/qzFUcv9JIb — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 8, 2026

करण जौहर ने की तारीफ

करण जौहर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर टीजर शेयर करते हुए लिखा- ‘वाह... जन्मदिन की क्या शानदार अनाउंसमेंट है. वाकई कमाल. यश जन्मदिन मुबारक हो और यह बहुत बढ़िया है.





संदीप रह गए दंग

एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने भी इसकी खूब तारीफ की है. उन्होंने लिखा- टॉक्सिक का टीजर देखकर मैं दंग रह गया. स्टाइल, एटिट्यूड, तबाही. हैप्पी बर्थडे यश.





टॉक्सिक की बात करें को इसमें यश के साथ तारा सुतारिया, नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. इस टीजर में यश ने अपनी एंट्री से सभी को इंप्रेस कर दिया है. ये फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म का क्लैश रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से होने वाला है. धुरंधर 2 को लेकर भी फैंस में खूब बज है.

