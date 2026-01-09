हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाटॉक्सिक में यश का नाम रखा गया है RAYA, जान लीजिए क्या होता है इसका मतलब

टॉक्सिक में यश का नाम रखा गया है RAYA, जान लीजिए क्या होता है इसका मतलब

RAYA Meaning: यश की टॉक्सिक का टीजर 8 जनवरी को रिलीज हो गया है. इस फिल्म में यश के किरदार का नाम राया है. आइए आपको बताते हैं राया का मतलब.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 09 Jan 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ के स्टार यश की फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है. उनकी फिल्म टॉक्सिक मार्च में रिलीज होने जा रही है. केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश करीब 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. इस वजह से उनकी फिल्म को लेकर लोगों में काफी क्रेज है. 8 जनवरी को यश के बर्थडे के मौके पर उनकी फिल्म का टीजर रिलीज किया गया है. जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है. यश का टीजर में खूंखार अंदाज देखने को मिला है. फिल्म में यश का नाम राया है. राया का मतलब क्या होता है आइए आपको बताते हैं.

टॉक्सिक के टीजर रिलीज के बाद से हर कोई इस फिल्म को बड़ों के लिए एक फेयरीटेल कह रहा है. जिसे देखकर लग रहा है कि फिल्म में सभी किरदारों के नाम सोच-समझकर ही रखे गए हैं. यश का नाम राया बहुत ही कूल लग रहा है. ये कूल लगने के साथ इसका कोई बड़ा मतलब भी है. ये एक सिम्बॉलिक और ग्लोबल भी है.

क्या होता है राया का मतलब

संस्कृत में राया का मतलब राजा या शासक होता है. जो यश के किरदार पर एकदम फिट बैठता है. टीजर में उनका जैसा अंदाज दिखाया गया है वो लीडरशिप का प्रतीक है. टीजर देखने के बाद राया को विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राया जैसे ऐतिहासिक शख्सियत से भी जोड़कर देख सकते हैं जो अपनी स्ट्रैटिजी टैलेंट के लिए जाने जाते थे.

इसके अलावा राया का मतलब प्रवाह, गति और धारा को भी दर्शाता है. शासन से अलग राया गति एक मोशन की तरह है जो कभी ठहरता या रुकता नहीं है.

टॉक्सिक की बात करें तो इसमें यश के साथ तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत अहम किरदार निभाती नजर आएंगी. इस फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है.

Published at : 09 Jan 2026 12:45 PM (IST)
