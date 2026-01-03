साउथ के स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म इसी साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म से धीरे-धीरे स्टारकास्ट के लुक सामने आ रहे हैं. यश, नयनतारा, हुमा कुरैशी और कियारा आडवाणी के बाद अब तारा सुतारिया का लुक भी सामने आ गया है. तारा का लुक देखकर हर कोई इंप्रेस हो रहा है. तारा के लुक के साथ उनके किरदार के बारे में भी बता दिया गया है.

यश ने सोशल मीडिया पर तारा का लुक शेयर किया है. जिसमें वो गुस्से में हाथ में गन पकड़ी नजर आ रही हैं. उनका लुक एकदम बोल्ड है. जिसे देखकर हर कोई इंप्रेस हो रहा है. तारा के लुक की जमकर तारीफ हो रही है.

फैंस हुए इंप्रेस

यश ने तारा का लुक पोस्टर शेयर करते हुए लिखा-पेश हैं तारा सुतारिया REBECCA के रूप में - बड़ों के लिए एक जहरीली परियों की कहानी में. तारा के इस पोस्टर पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-बॉस क्वीन. दूसरे ने लिखा- फायर है फायर. एक ने लिखा- फाइनली जिसके लुक का इंतजार था वो रिलीज हो गया.

नयनतारा-हुमा का लुक भी आया सामने

बता दें मेकर्स ने कुछ दिनों पहले नयनतारा, हुमा कुरैशी और कियारा आडवाणी का लुक शेयर किया था. खास बात ये है कि हर किसी का लुक बाकियों से एकदम हटकर है. जिसकी वजह से फैंस काफी एक्साइटेड हो रहे हैं. अब हर कोई फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है.

कब होगी रिलीज

यश की टॉक्सिक को लेकर लंबे समय से अपडेट सामने आ रहे हैं. ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. ये एक बड़े बजट की फिल्म है. जिसका मुकाबला रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से सिनेमाघरों पर होगा.

