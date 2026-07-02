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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाToxic BO Prediction: बॉक्स ऑफिस पर उड़ेंगे सबके परखच्चे, 2026 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी यश की 'टॉक्सिक'?

Toxic BO Prediction: बॉक्स ऑफिस पर उड़ेंगे सबके परखच्चे, 2026 का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी यश की 'टॉक्सिक'?

Toxic Box office Prediction: 'केजीएफ' स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज से 2 महीने पहले ही इसका बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन भी आ चुका है. माना जा रहा है कि ये 2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 02 Jul 2026 08:28 PM (IST)
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Toxic Box office Prediction: 'केजीएफ' स्टार यश इन दिनों फिल्म 'टॉक्सिक' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म के दो टीजर पहले ही जारी किए जा चुके हैं. पहली जारी किए गए टीजर में यश की झलक दिखाई गई थी वहीं, दूसरी बार 'लेडीज एंड लेडीज' का टीजर जारी किया गया, जिसमें फिल्म की लीड एक्ट्रेसेस को एक्शन मोड में दिखाया गया. फिल्म की लेकर दर्शकों के बीच गजब का क्रेज और एक्साइटमेंट है. ऐसे में अब फिल्म अभी रिलीज हो पाती कि इसके दो महीने पहले ही बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन भी सामने आ गया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

2026 का बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है 'टॉक्सिक'

कोईमोई में छीपी रिपोर्ट के अनुसार, यश की फिल्म 'टॉक्सिक' ग्रैंड ग्लोबल रिलीज के लिए तैयार है. 'केजीएफ चैप्टर 2' के बाद यश की पहली फिल्म होगी, जिसके जरिए वो स्क्रीन पर करीब 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं. ऐसे में फिल्म को लेकर बताया जा रहा है कि ये ओपनिंग डे पर करीब 100 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्डवाइड कर सकती है.

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बताया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है कि यश की फिल्म दुनियाभर में 100 करोड़ कमाती है तो ये 2026 की कन्नड़ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी बन जाएगी. गौरतलब है कि ध्रुवा सरजा की फिल्म 'केडी द डेविल' 2026 की कन्नड़ की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है, जिसने दुनियाभर में बॉक्स ऑफिस पर 25.62 करोड़ का बिजनेस किया था.

 
 
 
 
 
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'टॉक्सिक' को लेकर क्यों बना है बज?
  
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' 100 करोड़ की कमाई के साथ शुरुआत की वजह की बात की जाए तो इस फिल्म के बज की कई वजहें हैं.पहली बात ये है कि यश 'केजीएफ 2' के बाद बड़े पर्दे पर करीब 4 साल बाद वापसी कर रहे हैं. ऐसे में उनके फैंस को कमबैक का बेसब्री से इंतजार है. इसके साथ ही ये 'केजीएफ 2' के बाद बिगेस्ट पीरियड गैंगस्टर फिल्म है. इतना ही नहीं, फिल्म को पहले 19 मार्च को रिलीज किया जाना था लेकिन इसकी रिलीद को पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसकी वजह से भी काफी एक्साइटमेंट लोगों के बीच बनी हुई है. 

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कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'?

बहरहाल, अगर बात की जाए कि फिल्म 'टॉक्सिक' सिनेमाघरों में कब दस्तक देगी तो ये अगले महीने के आखिरी में रिलीज होगी. फिल्म को बड़े पर्दे पर दुनियाभर में रिलीज किया जाएगा. इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट 26 अगस्त तय की गई है. जबकि इसके साथ दो बॉलीवुड फिल्में भी रिलीज हो रही हैं, जिनके साथ इसका बड़ा क्लैश देखने के लिए मिलने वाला है. इसमें श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' और हॉरर ड्रामा फिल्म 'विवान' भी शामिल है, जिसे 28 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है. ऐसे में इसके लिए बॉक्स ऑफिस पर टफ कंपीटिशन होने वाला है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 08:28 PM (IST)
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