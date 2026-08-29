चौथे दिन 'टॉक्सिक' कितनी कर रही कमाई? जानें-हर घंटे का कलेक्शन

Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाचौथे दिन 'टॉक्सिक' की 200 करोड़ क्लब में होगी एंट्री? 12 बजे तक 167 करोड़ के हुई पार

चौथे दिन 'टॉक्सिक' की 200 करोड़ क्लब में होगी एंट्री? 12 बजे तक 167 करोड़ के हुई पार

यश की 'टॉक्सिक' ने जबरदस्त ओपनिंग की थी लेकिन इसके बाद से इसकी कमाई हर दिन कम हो रही है. यहां इसके चौथे दिन के कलेक्शन के हर घंटे के लाइव आंकड़े जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 29 Aug 2026 12:03 PM (IST)
Preferred Sources

यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' काफी उम्मीदों के साथ रिलीज हुई थी. इसने शानदार ओपनिंग तो की लेकिन इसके बाद से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसे मिले निगेटिव रिव्यू का असर साफ नजर आया और ये अब दूसरे दिन से ही शॉकिंग परफ़र्म कर रही है. फिलहाल ये फिल्म पूरी तरह से यश के स्टारडम के दम पर चल रही है इन सबके बीच ये रिलीज के तीसरे दिन रक्षाबंधन की छुट्टी पर भी कमाई में इजाफा नहीं कर पाई. चलिए यहां जानते हैं कि ये चौथे दिन यानी शनिवार को कितना कलेक्शन कर रही है और इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

'टॉक्सिक' ने तीन दिनों में कितनी की कमाई?

  • बता दें कि यश की 'टॉक्सिक' ने 101.10 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था.
  • इसके बाद दूसरे दिन इस फिल्म ने भारत में 37.65 करोड़ कमाए.
  • वहीं तीसरे दिन यानी फ्राइडे को इसका कलेक्शन और घटा और इसने 27.20 करोड़ की कमाई की.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में तीन दिनों की कुल नेट कमाई 165.95 करोड़ रुपये रही है.
  • जबकि इसकी ग्रॉस कमाई 198.10 करोड़ रुपये हुई है.

ये भी पढ़ें:-फ्राइडे को 'टॉक्सिक' का बिगड़ा खेल, 'इरुमुडी'- 'आवारापन 2' ने मचाई धूम, जानें-कलेक्शन

'टॉक्सिक' के चौथे दिन का कलेक्शन ( Toxic Box Office Collection Day 4 Live Updates)

टॉक्सिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन  ऑक्यूपेंसी
डे 4 1.48 करोड़ (सुबह 11 बजे तक का कलेक्शन)  12.9%
कुल कलेक्शन  167.43 करोड़ रुपये  

'टॉक्सिक' ने वर्ल्डवाइड कितनी कर डाली कमाई? 
विदेशों में यश स्टारर इस  फिल्म ने रिलीज के तीसरे दिन 3.50 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी कुल ओवरसीज की कमाई अब तक 23.25 करोड़ हो गई है. वहीं वर्ल्डवाइड ये दुनिया भर में रिलीज के तीन दिनों में 221.35 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है. 

'टॉक्सिक' के बारे में
बता दें कि 'टॉक्सिक' का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. फिल्म में यश के अलावा नयनतारा, तारा सुतारिया, कियारा आडवाणी, हुमार कुरैशी और रुक्मिणी वसंत, अक्षय ओबेरॉय सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 

 

ये भी पढ़ें:-रक्षाबंधन की छुट्टी का 'टॉक्सिक' को नहीं मिला फायदा, जबरदस्त घटी कमाई, जानें-टोटल कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 29 Aug 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Toxic Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' में यश का शैडो डायरेक्शन? सुदेव नायर बोले- पूरी फिल्म गीतू का विजन है
Toxic में यश का शैडो डायरेक्शन? सुदेव नायर बोले- पूरी फिल्म गीतू का विजन है
साउथ सिनेमा
नयनतारा की Hi ने पहले दिन कितना कमाया? तमिल से आया 90% से ज्यादा कलेक्शन
Hi ने पहले दिन कितना कमाया? तमिल से आया 90% से ज्यादा कलेक्शन
साउथ सिनेमा
चौथे दिन 'टॉक्सिक' की 200 करोड़ क्लब में होगी एंट्री? 12 बजे तक 167 करोड़ के हुई पार
चौथे दिन 'टॉक्सिक' कितनी कर रही कमाई? जानें-हर घंटे का कलेक्शन
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
Advertisement

वीडियोज

सिंगर अंकित बालियान के कत्ल की LIVE पिक्चर! | Sansani | ABP News
देखिए नेपाल में तबाही की हर एक तस्वीर
तानाशाह मुनीर vs इमरान एंड सन्स!
नेपाल पर फिर फटेगी 'मौत की झील'!
क्या जातिगत आरक्षण खत्म हो जाएगा? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक
यूपी में H1N1 इन्फ्लुएंजा को लेकर अलर्ट, ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक
विश्व
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल पर ट्रंप का कब्जा! US ने कहा- इतिहास की सबसे बड़ी...
साउथ सिनेमा
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, 8वें दिन बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
'टॉक्सिक' के आगे 'इरुमुडी' का जलवा, बनी टॉलीवुड की चौथी सबसे बड़ी फिल्म
क्रिकेट
कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन
कोहली से ग्रेट बुमराह... अश्विन के इस फैसले से चौंके फैन
इंडिया
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
नेपाल बाढ़ को लेकर खरगे ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, जानें क्या मांग की
इंडिया
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
25 दिन में फिर गया मंत्री पद, फंड गड़बड़ी के आरोपों में बी. नागेंद्र का इस्तीफा
ट्रेंडिंग
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
कैदियों को राखी बांधने पहुंचीं बहनें, यूजर्स बोले- बुरे काम का बुरा नतीजा
शिक्षा
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
कितने पढ़े-लिखे हैं कुशाग्र अद्वैत, जिनकी कविता पर मचा बवाल?
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget