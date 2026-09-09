यश की 'टॉक्सिक' का 14वें दिन हुआ बुरा हाल, लाखों कमाने में भी छूटे पसीने

कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस एक्शन-थ्रिलर गैंगस्टर फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के बाद इसका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. फिल्म ने पहले दिन 101.10 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी, लेकिन इसके बाद इसकी कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिली. अब फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं और दूसरे मंगलवार यानी 14वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं.

14वें दिन कितनी हुई कमाई?

'टॉक्सिक' की कमाई अब लाखों में सिमट गई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'टॉक्सिक' ने 14वें दिन भारत में करीब 69 लाख रुपये की नेट कमाई की है. फिल्म ने दूसरे सोमवार को 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. ऐसे में मंगलवार को फिल्म की कमाई में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है.

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अब तक फिल्म ने कितना कमाया?

'टॉक्सिक' का भारत में कुल नेट कलेक्शन करीब 247.19 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म के भारत में ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये करीब 295.02 करोड़ रुपये है. 'टॉक्सिक' का ओवरसीज कलेक्शन करीब 43.30 करोड़ रुपये है. इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 338.32 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

कन्नड़ से ज्यादा हिंदी वर्जन की रही ऑक्यूपेंसी

14वें दिन फिल्म के कन्नड़ और हिंदी वर्जन की कमाई में भी अंतर देखने को मिला. कन्नड़ वर्जन ने करीब 47 लाख रुपये का कलेक्शन किया, जबकि हिंदी वर्जन ने 22 लाख रुपये कमाए. हालांकि, ऑक्यूपेंसी के मामले में हिंदी वर्जन आगे रहा. कन्नड़ वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी 16.52% रही, जबकि हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी 29.60% दर्ज की गई. हिंदी वर्जन के नाइट शोज में सबसे ज्यादा 35.77 फीसदी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली.

'टॉक्सिक' के बारे में जानिए

'टॉक्सिक' का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. फिल्म की कहानी आजादी के बाद के गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इसमें यश एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म में यश के साथ कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं नजर आ रही हैं. इस फिल्म की कहानी गीतू मोहनदास और यश ने मिलकर लिखी है. यश फिल्म को को-प्रोड्यूसर भी हैं.

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