Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमायश की 'टॉक्सिक' का 14वें दिन हुआ बुरा हाल, लाखों कमाने में भी छूटे पसीने

यश की 'टॉक्सिक' का 14वें दिन हुआ बुरा हाल, लाखों कमाने में भी छूटे पसीने

यश की 'टॉक्सिक' को रिलीज हुए दो हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट जारी है. अब फिल्म का कलेक्शन लाखों में सिमट गया है. चलिए जानते हैं, 'टॉक्सिक' ने 14वें दिन कितनी कमाई की.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 09 Sep 2026 10:35 AM (IST)
Preferred Sources

कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस एक्शन-थ्रिलर गैंगस्टर फिल्म से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के बाद इसका बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा. फिल्म ने पहले दिन 101.10 करोड़ रुपये की शानदार ओपनिंग की थी, लेकिन इसके बाद इसकी कमाई में लगातार गिरावट देखने को मिली. अब फिल्म को रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं और दूसरे मंगलवार यानी 14वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं.

14वें दिन कितनी हुई कमाई?
'टॉक्सिक' की कमाई अब लाखों में सिमट गई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक, 'टॉक्सिक' ने 14वें दिन भारत में करीब 69 लाख रुपये की नेट कमाई की है. फिल्म ने दूसरे सोमवार को 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया था. ऐसे में मंगलवार को फिल्म की कमाई में करीब 8% की गिरावट दर्ज की गई है.

ये भी पढ़ें:- एविएशन कंपनी ने नोरा फतेही पर ठोका 3 करोड़ की मानहानि का केस, जानें- मामला

अब तक फिल्म ने कितना कमाया?
'टॉक्सिक' का भारत में कुल नेट कलेक्शन करीब 247.19 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म के भारत में ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो ये करीब 295.02 करोड़ रुपये है. 'टॉक्सिक' का ओवरसीज कलेक्शन करीब 43.30 करोड़ रुपये है. इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 338.32 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

कन्नड़ से ज्यादा हिंदी वर्जन की रही ऑक्यूपेंसी
14वें दिन फिल्म के कन्नड़ और हिंदी वर्जन की कमाई में भी अंतर देखने को मिला. कन्नड़ वर्जन ने करीब 47 लाख रुपये का कलेक्शन किया, जबकि हिंदी वर्जन ने 22 लाख रुपये कमाए. हालांकि, ऑक्यूपेंसी के मामले में हिंदी वर्जन आगे रहा. कन्नड़ वर्जन की कुल ऑक्यूपेंसी 16.52% रही, जबकि हिंदी वर्जन की ऑक्यूपेंसी 29.60% दर्ज की गई. हिंदी वर्जन के नाइट शोज में सबसे ज्यादा 35.77 फीसदी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली.

'टॉक्सिक' के बारे में जानिए
'टॉक्सिक' का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है. फिल्म की कहानी आजादी के बाद के गोवा की पृष्ठभूमि पर आधारित है. इसमें यश एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आ रहे हैं. फिल्म में यश के साथ कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं नजर आ रही हैं. इस फिल्म की कहानी गीतू मोहनदास और यश ने मिलकर लिखी है. यश फिल्म को को-प्रोड्यूसर भी हैं. 

ये भी पढ़ें:- गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग रोमांटिक हुए हार्दिक पांड्या, कपल की केमिस्ट्री ने जीता फैंस का दिल

और पढ़ें

About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 10:28 AM (IST)
Tags :
Yash 'Toxic'
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'मिर्जापुर द मूवी' ने मंगलवार भी काटा बवाल, 7 फिल्मों को दी मात, 2026 का इतना बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया
'मिर्जापुर द मूवी' ने मंगलवार को भी काटा बवाल, 7 फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़े
साउथ सिनेमा
मंगलवार को 'मिर्जापुर द मूवी' बनी तूफान, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम, 'टॉक्सिक' ने तोड़ा दम, जानें- कलेक्शन
मंगलवार को 'मिर्जापुर द मूवी' बनी तूफान, 'हनुमान अंश' की भी रही धूम
साउथ सिनेमा
गीतू मोहनदास को पार्वती थिरुवोथु ने क्यों किया अनफॉलो? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी बताया सारा सच
गीतू मोहनदास को पार्वती थिरुवोथु ने क्यों किया अनफॉलो? एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी
साउथ सिनेमा
मोहनलाल की ‘ऑपरेशन गंगा’ को मिला रियल मिलिट्री टच, वर्लिन पंवार बनीं कॉम्बैट एडवाइजर
मोहनलाल की ‘ऑपरेशन गंगा’ को मिला रियल मिलिट्री टच, वर्लिन पंवार बनीं कॉम्बैट एडवाइजर
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बिहार
बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई
बिहार के 14 जिले बाढ़ की चपेट में, 35 लाख लोग प्रभावित, बनाई गईं 456 सामुदायिक रसोई
बॉलीवुड
अक्षय-सैफ की ‘हैवान’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए गए कई अपशब्द, जानें- कितना है रन टाइम?
‘हैवान’ को कौन सा मिला सर्टिफिकेट, कितना है रन टाइम, जानें यहां
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, निर्मल कोसरे-प्रशांत किशोर को मिली बड़ी जिम्मेदारी
ट्रेंडिंग
सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो
सवारी ने ड्राइवर की बेटी के लिए खरीदा खिलौना- दिल जीत लेगा वीडियो
Home Tips
Switchboard Cleaning: सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई
सफेद से काले हो गए हैं घर के स्विच बोर्ड, इस तरीके से करें सफाई
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget