'आतंकवादी नहीं है', यश के स्टारडम पर सवाल उठाने वालों को एक्टर की मां का जवाब

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'आतंकवादी नहीं है', यश के स्टारडम पर सवाल उठाने वालों को एक्टर की मां ने दिया मुंहतोड़ जवाब

'आतंकवादी नहीं है', यश के स्टारडम पर सवाल उठाने वालों को एक्टर की मां ने दिया मुंहतोड़ जवाब

यश के स्टारडम पर सवाल उठने पर एक्टर की मां ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि यश अपनी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं और वे किसी अमीर परिवार से नहीं हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 31 Aug 2026 01:23 PM (IST)
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यश की लेटेस्ट रिलीज ‘टॉक्सिक’ को 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद से दर्शकों से खराब से मिक्स्ड रिव्यू मिल रहा है. इन सबके बीच, मीडिया से बात करते हुए यश की मां ने बताया कि एक्टर ने बिना किसी पैसे या मजबूत सहारे के फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था. दरअसल यश की मां, पुष्पा अरुणकुमार ने प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद की पुरानी टिप्पणी पर इनडायरेक्टली तंज कसा है. अल्लू अरविंद ने कहा था ‘केजीएफ’  से पहले यश कौन थे?"

'यश टेरेरिस्ट नहीं हैं'
यश की माँ ने हाल ही में एक प्रेस मीट में यश के स्टारडम पर सवाल उठाने वालों को तगड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा, "केजीएफ से पहले यश ने लगातार पांच हिट फिल्में दी थीं. तो, अगर वह एक आम इंसान हैं, कोई खास नहीं हैं जैसा कि आप कहते हैं, तो आपकोउनसे खतरा क्यों महसूस हो रहा है? वह कोई आतंकवादी नहीं हैं. यह पूछने की ज़रूरत नहीं है कि केजीएफ से पहले वह कौन थे?  उन्होंने उससे पहले भी अच्छी फिल्में दी थीं. इसके अलावा, कुछ दूसरों के उलट, वह अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए थे. वह एक बस ड्राइवर के बेटे हैं और अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंचे हैं. एक मां के तौर पर, मुझे उन पर गर्व है."

ये भी पढ़ें:- ‘टॉक्सिक’ ने ओपनिंग वीकेंड पर दी 'KGF 2', 'एनिमल' को मात, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड

अल्लू अरविंद ने यश के खिलाफ तीन साल पहले क्या कहा था?
यह विवाद 2023 का है, जब जाने-माने तेलुगु प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद (जो एक्टर अल्लू अर्जुन के पिता हैं) ने केजीएफ की सफलता के बारे में बात करते हुए सवाल उठाया था कि इस फ्रैंचाइजी से पहले यश कौन थे. उन्होंने यह भी कहा था कि फिल्म के बड़े स्केल और प्रोडक्शन वैल्यू ने इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाई.

हाल ही में 'आप की अदालत' में रजत शर्मा से बातचीत के दौरान यश ने इस टिप्पणी पर बात की थी.  बातचीत के दौरान, होस्ट ने उस सवाल का जिक्र किया था कि, "केजीएफ से पहले यश कौन थे?" इस पर यश ने कहा कि किसी फिल्म की सफलता का क्रेडिट किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता.

यश ने दर्शकों का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि वे इतने समझदार हैं कि अच्छे कंटेंट और अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ कर सकें.

टॉक्सिक के बारे में
टॉक्सिक  को केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के तहत वेंकट के. नारायण और यश ने प्रोड्यूस किया है. कन्नड़ और अंग्रेजी में लिखी और शूट की गई इस फिल्म को हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम डब वर्जन में रिलीज किया गया है. गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की गई इस फिल्म में यश के अलावा नयनतारा, हुमा कुरैशी, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे शानदार कलाकार हैं.

इस फिल्म को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं और इसने  भारत में  214 करोड़ रुपये (नेट) और 255.95 करोड़ रुपये (ग्रॉस) कमाई की है. 

ये भी पढ़ें:-संडे को बॉक्स ऑफिस की रेस में 'टॉक्सिक' रही आगे, जानें- 'आवारापन 2'-'इरुमुडी' का हाल

Published at : 31 Aug 2026 01:23 PM (IST)
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