Box Office: हिंदी मार्केट में सबसे ज्यादा कमाई वाली 10 साउथ फिल्में कौन सी? देखें लिस्ट

Box Office: हिंदी मार्केट में सबसे ज्यादा कमाई वाली 10 साउथ फिल्में कौन सी? देखें लिस्ट

Box Office: हिंदी दर्शकों के बीच साउथ की फिल्मों का क्रेज कितना है ये हाल में रिलीज हुई साउथ फिल्मों का कलेक्शन दिखाता है. क्या आप जानते हैं कि कौन सी 10 फिल्में हिंदी मार्केट में सबसे ज्यादा कमा गईं.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 31 Oct 2025 06:15 PM (IST)
साउथ में अलग-अलग फिल्म इंडस्ट्रीज की कई फिल्में ब्लॉकबस्टर ही इसीलिए हुईं क्योंकि उन्हें हिंदी दर्शकों ने खूब देखा. पिछले साल की 'पुष्पा 2' से लेकर इस साल आईं 'महावतार नरसिम्हा' और 'कांतारा चैप्टर 1' तक इस बात की परफेक्ट एग्जाम्पल हैं.

ऐसे में चलिए जान लेते हैं उन 10 साउथ फिल्मों के बारे में जिन्होंने हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई की है. हालांकि, सैंडलवुड की दो फिल्मों 'महावतार नरसिम्हा' और 'कांतारा चैप्टर 1' के आने से हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई वाली कई साउथ फिल्मों की जगह में कुछ फेरबदल हुआ है, लेकिन इस लिस्ट में अल्लू अर्जुन और प्रभास जैसे स्टार अब भी टॉप पर हैं.

हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई वाली 10 साउथ फिल्में

यहां नीचे टेबल में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा की उन 10 फिल्मों का नाम और उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डेटा देख सकते हैं.

फिल्म बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
पुष्पा 2 द रूल 830 करोड़
बाहुबली 2 512 करोड़
केजीएफ चैप्टर 2 434 करोड़
कल्कि 2898 एडी 294 करोड़
आरआरआर 274 करोड़
कांतारा चैप्टर 1 212.64 करोड़ (कमाई अभी जारी है)
2.0 189 करोड़
महावतार नरसिम्हा 182 करोड़
सालार: सीजफायर 154 करोड़
साहो 143 करोड़

कांतारा चैप्टर 1 बदल सकती है लिस्ट में अपनी जगह

इस लिस्ट में ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' अभी फिल्मों के स्थान पर फेरबदल कर सकती है. ये फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर मौजूद है और लोग इसे देखने के लिए उमड़ रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hombale Films (@hombalefilms)

लिस्ट में सबसे ज्यादा फिल्में पभास की

कमाल की बात ये है कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा फिल्में प्रभास की हैं और वो टॉप 3 फिल्मों में दूसरी जगह पर भी हैं. उनकी अगर इस लिस्ट में सभी फिल्मों की गिनती देखें तो ये 4 है. उनके बाद अल्लू अर्जुन की 'पुष्पा 2' यानी एक फिल्म को जगह मिली है.

रजनीकांत, यश, ऋषभ शेट्टी और राम चरण-जूनियर एनटीआर की भी एक-एक फिल्में ही हैं. हालांकि, अगले साल आने वाली 'टॉक्सिक' भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना सकती है और यश की 2 फिल्में लिस्ट में अपनी जगह बना लेंगी.

सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 31 Oct 2025 06:12 PM (IST)
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

