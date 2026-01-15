हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाThursday Box Office: 'द राजा साब' और 'धुरंधर' के आगे छा गई चिरंजीवी की फिल्म, देखें गुरुवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Thursday Box Office Collection: 'द राजा साब', 'मन शंकर वरप्रसाद गारू', 'धुरंधर' से लेकर 'पराशक्ति' तक थिएटर्स में हैं. गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर चिरंजीवी की फिल्म का जादू चल गया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 15 Jan 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय सिनेमाघरों में इस समय कई साउथ और बॉलीवुड फिल्में लगी हुई हैं. कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए हुए है तो कोई फिल्म पाई-पाई की मोहताज हो गई है. प्रभास की 'द राजा साब', चिरंजीवी की मन शंकर वरप्रसाद गारु, रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से लेकर शिवकार्तिकेय की 'पराशक्ति' तक थिएटर्स में हैं. आइए जानते हैं गुरुवार को बॉक्स ऑफिस पर किस फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है. 

'मन शंकर वरप्रसाद गारू' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4

  • 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' 11 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अब फिल्म को रिलीज हुए चार दिन हो गए हैं.
  • चिरंजीवी स्टारर फिल्म ने तीन दिनों में 79.85 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था.
  • सैकनिल्क के मुताबिक 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ने चौथे दिन (रात 8 बजे तक) 20.27 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
  • कलेक्शन के मामले में गुरुवार को 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ने 'द राजा साब', 'धुरंधर' और 'पराशक्ति' को मात दे दी है.
  • चौथे दिन के कलेक्शन के साथ चिरंजीवी की फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है.
  • 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' ने कुल 100.12 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है.

'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7

  • प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती नजर आ रही है.
  • 6 दिनों में 124.75 करोड़ रुपए कमाने के बाद अब सातवें दिन भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्लो है.
  • गुरुवार (सातवें दिन) को भी 'द राजा साब' रात 8 बजे तक सिर्फ 4.48 करोड़ रुपए ही कमा पाई है.

'पराशक्ति' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6

  • 'मन शंकर वरप्रसाद गारू' और 'द राजा साब' के सामने 'पराशक्ति' ठीक-ठाक कमा रही है.
  • शिवकार्तिकेय स्टारर इस फिल्म ने 5 दिनों में कुल 30.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • अब छठे दिन भी 'पराशक्ति' ने रात 8 बजे तक 3.77 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है.

'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 42

  • रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 42 दिनों से थिएटर्स में लगी है और अब तक करोड़ों में कमा रही है.
  • फिल्म ने 41 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 866.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • अब 42वें दिन (गुरुवार को) भी 'धुरंधर' ने अब तक (रात 8 बजे) 2.29 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है.
दरख्शां मुमताज़
Published at : 15 Jan 2026 08:48 PM (IST)
Dhurandhar The Raja Saab Parasakthi Mana Shankara Varaprasad Garu
Embed widget