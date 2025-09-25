नानी और चिरंजीवी ने किया OG का रिव्यू, इमरान हाशमी की फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर

दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता पवन कल्याण की मच अवेटेड एक्शन फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' रिलीज हो चुकी है. उनकी इस फिल्म की कई दक्षिण भारतीय एक्टर्स ने तारीफ की है.

तेलुगु स्टार नानी ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' की जमकर तारीफ की है. साथ ही उन्होंने इसे "ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर" बताया है. एक्टर नानी ने इस फिल्म को लेकर अपनी एक्स टाइमलाइन पर लिखा, "ओजी एक ओरिजिनल ब्लॉकबस्टर है. किसी को भी इसके विपरीत कुछ कहने का मौका मत दीजिए."

नानी ने एक्टर पवन कल्याण, डायरेक्टर सुजीत और संगीत डायरेक्टर थमन की तारीफ करते हुए लिखा कि तीनों ने बहुत ही उम्दा काम किया है. उन्होंने एक्ट्रेस प्रियंका मोहन, एडिटर नवीन नूली और प्रोडक्शन हाउस डीवीवी मूवीज को भी बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए बधाई दी.

चिरंजीवी ने भी की 'ओजी' की तारीफ

नानी के अलावा मेगास्टार चिरंजीवी ने भी इस फिल्म की तारीफ की है. पवन कल्याण के बड़े भाई चिरंजीवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कल्याण बाबू को सभी द्वारा ओजी-ओजस गमबीरा के रूप में सम्मानित होते देखकर बहुत खुशी हुई. फिल्म के निर्माता दानय्या को भी हार्दिक बधाई. पूरी कास्ट और क्रू को इस शानदार फिल्म के लिए बधाई."

इस पोस्ट में उन्होंने पवन कल्याण, इमरान हाशमी और प्रियंका को भी टैग किया है. सोशल मीडिया पर अन्य लोग भी इस फिल्म की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं. फिल्म की शुरुआती रिव्यूज सामने आने लगी हैं. बताया जा रहा है कि सिनेमाघर दर्शकों से खचाखच भरे हुए हैं. यह फिल्म पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना सकती है.

फिल्म के बारे मे

फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' में इमरान हाशमी, प्रियंका अरुल मोहन, प्रकाश राज और श्रेया रेड्डी जैसे कलाकार भी हैं. बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी ने फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया है. इस फिल्म में वह पहली बार दक्षिण एक्टर पवन कल्याण के साथ काम करते नजर आए.पहले यह फिल्म पिछले साल 27 सितंबर को दुनियाभर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ सीन्स की शूटिंग बाकी रह गई थी. इसलिए इसकी रिलीज आगे खिसका दी गई थी.