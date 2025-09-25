They Call Him OG First Review: आ गया पवन कल्याण की 'ओजी' का पहला रिव्यू, देखने की है प्लानिंग तो पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
They Call Him OG Review: पवन कल्याण और इमरान हाशमी स्टारर ‘दे कॉल हिम ओजी’ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. इसी के साथ इस फिल्म का पहला रिव्यू भी आ गया है. जानते हैं ये फिल्म कैसी है.
पावरस्टार पवन कल्याण ने एक बार फिर ‘दे कॉल हिम ओजी’ से बड़े पर्दे पर कमबैक किया है. एक्टर की इस फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. सुजीत द्वारा निर्देशित गैंगस्टर ड्रामा ओजी 25 सितंबर को रिलीज़ हो गई है. इससे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आधी रात फिल्म का प्रीमियर हुआ जिसमें फैंस भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे जिसके फिल्म की प्रीमियपर शो एक उत्सव जैसा बन गया.
सोशल मीडिया पर जयकार करती भीड़, सिनेमाघरों के बाहर पटाखे फोड़ने और फिल्म को "मास ब्लॉकबस्टर" बताने वाले ट्वीट्स के वीडियो छाए हुए हैं. इसी के साथ अब ‘दे कॉल हिम ओजी’ का पहला रिव्यू भी आ गया है. जानते हैं पवन कल्याण की ये फिल्म कैसी है.
नानी ने ‘दे कॉल हिम ओजी’ को बताया ब्लॉकबस्टर
नानी ने फिल्म को "एक बड़ी ब्लॉकबस्टर" बताया. अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा, "ओजी एक असली बड़ी ब्लॉकबस्टर है. किसी को भी इसके अलावा कुछ कहने का मौका मत दीजिए."
OG is ORIGINAL GIANT BLOCKBUSTER.— Nani (@NameisNani) September 24, 2025
Don’t let anyone tell you otherwise. @PawanKalyan sir @Sujeethsign @MusicThaman what fun watching you all three unleash. @priyankaamohan @NavinNooli @DVVMovies @IamKalyanDasari big congratulations.
‘दे कॉल हिम ओजी’ का शुरुआती रिव्यू आया सामने
पहले भाग के लिए शुरुआती रिव्यू मिला-जुला रहा हैं, एक दर्शक ने पोस्ट किया, " OG संतोषजनक पहला पार्ट! किरदारों के परिचय के साथ एक सेटअप जैसा, लेकिन शानदार इंटरवल ब्लॉक और पीके की मौजूदगी इसे और बेहतर बना दिया."
#OG Satisfactory 1st Half!— Venky Reviews (@venkyreviews) September 24, 2025
First half is a typical savior gangster drama so far. This half was more of setup with many character introductions and felt pretty flat till the superb interval block which came out well. PKs presence stands out with especially in the intro and…
एक अन्य ने कहा, "इंटरवल और टाइटल इंट्रो को छोड़कर, पहला पार्ट प्रिडिक्टेबल और स्लो लगा, लेकिन इंटरवल की लड़ाई में पीके का ऑरा फायर था."
#TheyCallHimOG first half review : except for peak intervel ! & title intro card every thing is pridictabale it’s like slow and lacky konchem slow ga undhi 😒 pk aura in Intervel fight mathram 🥵🥵, OMI intro 🤩 Daaku maharaj gurthu aaya Assalu katha ippdu start #OGReview 1st ⏳ pic.twitter.com/wjulctNYDO— the reviews blOGer 🏜️ (@reviews_bloger2) September 24, 2025
Potharuuuuuuuuuuu...— Nobitha🤷🏻😉😌 (@NobitaRC123) September 24, 2025
Motham potharu...... TITLE CARD kee lesthayyy 💥💥💥💥💥#TheycalllHimOG #OGonSept25 #OGReview #PawanKalyan pic.twitter.com/COyV2QsSNL
‘दे कॉल हिम ओजी’ स्टार कास्ट
पवन कल्याण और इमरान हाशमी के अलावा, फिल्म 'ओजी' उर्फ़ 'दे कॉल हिम ओजी' में प्रियंका मोहन, अर्जुन दास, प्रकाश राज, राव रमेश, श्रिया रेड्डी और सुभलेका सुधाकर जैसे कई प्रमुख कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म पवन कल्याण की ओजस गंभीरा और इमरान हाशमी की ओमी भाव के बीच संघर्ष पर आधारित है. पवन कल्याण इस फिल्म में एक गैंग लीडर की भूमिका निभा रहे हैं, जो 10 साल बाद मुंबई लौटता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL