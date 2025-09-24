हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
They Call Him OG Advance Booking: पवन कल्याण की फिल्म पहले दिन करेगी 100 करोड़ की कमाई! छप्पर फाड़ की एडवांस बुकिंग

They Call Him OG Advance Booking: पवन कल्याण इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. उनकी फिल्म दे कॉल हिम रिलीज होने के लिए तैयार है. इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से बहुत तगड़ी कमाई कर ली है.

Preferred Sources

साउथ के स्टार पवन कल्याण इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. उनकी एक्टिंग के लोग दीवाने हैं. जैसे ही उनकी फिल्म की अनाउंसमेंट होती है तो फैंस में एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है. उनकी फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' सिनेमाघरों पर 25 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही करोड़ों का बिजनेस कर लिया है और पवन कल्याण को जबरदस्त ओपनिंग देने की ठान ली है. फिल्म के एडवांस बुकिंग के नंबर बहुत तगड़े हैं ये उनकी पहली 100 करोड़ी ओपनिंग फिल्म हो सकती है.

पवन कल्याण की 'दे कॉल हिम ओजी' में उनके साथ इमरान हाशमी विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं. इंडिया ही नहीं बल्कि ओवरसीज भी फिल्म एडवांस बुकिंग से अच्छा कमा रही है. ये नंबर 100 करोड़ के पास पहुंच गया है.

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई
'दे कॉल हिम ओजी' की बात करें तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म वर्ल्डवाइड 75 करोड़ की कमाई एडवांस बुकिंग से कर चुकी है. फिल्म के रिलीज होने में अभी कुछ घंटे बचे हैं. ये आंकड़ां 100 करोड़ के पास पहुंच जाएगा और रिलीज के बाद पहले दिन ये फिल्म 100 करोड़ की कमाई आराम से कर लेगी.

शाहरुख खान की लिस्ट में होगी शामिल
'दे कॉल हिम ओजी' पवन कल्याण की पहली 100 करोड़ ओपनर फिल्म होने वाली है. जिसके साथ ही वो शाहरुख खान, प्रभास, यश, रणबीर कपूर और रजनीकांत जैसे कई सितारों की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने 100 करोड़ ओपनिंग फिल्म दी है.

पवन कल्याण के साथ ये साल इमरान हाशमी के लिए भी खास होने वाला है. हाल ही में वो सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आए थे और अब पवन कल्याण के साथ 'दे कॉल हिम ओजी' में नजर आने वाले हैं. खास बात उनका नेगेटिव किरदार है. अब बस फैंस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.

