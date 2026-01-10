The Raja Saab Worldwide BO Collection: पहले दिन ही 100 करोड़ी बनी प्रभास की फिल्म, दुनियाभर में बजा डंका
The Raja Saab Worldwide BO Collection: प्रभास की फिल्म द राजा साब ने आते ही धमाल मचा दिया है. फिल्म ने पहले दिन ही दुनियाभर में जबरदस्त कमाई कर ली है और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.
पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्मों का फैंस को इंतजार रहता है. उनकी फिल्म द राजा साब सिनेमाघरों में 9 जनवरी को रिलीज हुई है. रिलीज होते ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई है. फिल्म को कुछ खास रिव्यू नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी ये कमाई जबरदस्त कर रही है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग और गुरुवार को हुए पेड प्रिव्यू से दुनियाभर में अपना डंका बजवा दिया है.
द राजा साब की बात करें तो ये एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जिसमें प्रभास फिट नहीं बैठ पाए हैं. फिल्म में उनके साथ संजय दत्त भी नजर आए हैं मगर फैंस को जिस कमाल की उम्मीद थी वो हो नहीं पाया है. मगर बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कमाई बढ़ती ही जा रही है.
100 करोड़ के क्लब में हुई शामिल
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक द राजा साब वर्ल्डवाइड 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है. फिल्म ने इंडिया में 54 करोड़ का कलेक्शन किया है, 26 करोड़ ओवरसीज कलेक्शन है और गुरुवार को हुए पेड प्रिव्यू से फिल्म ने 9 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है. जिसके बाद ये टोटल 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर देता है.
प्रभास नहीं तोड़ पाए अपना रिकॉर्ड
प्रभास आखिरी बार फिल्म कल्कि 2898 एडी में नजर आए थे. इस फिल्म ने उन्हें एक बार फिर स्टार बना दिया था. कल्कि 2898 एडी ने पहले दिन वर्ल्डवाइड 191 करोड़ का कलेक्शन किया था. प्रभास अपनी ही आखिरी फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए हैं. फिल्म के रिव्यू कुछ खास नहीं हैं ऐसे में वीकेंड पर कमाई पर असर पड़ सकता है.
द राजा साब की बात करें तो इसे मारुति ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, बोमन ईरानी, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार और जरीना वहाब अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.
ये भी पढ़ें: ओटीटी की ये हैं टॉप 5 क्राइम थ्रिलर, देखकर दिमाग ना झन्ना जाए तो कहना
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL