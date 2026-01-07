The Raja Saab Starcast Fees: 'द राजा साब' के लिए प्रभास ने वसूली मोटी रकम, जानिए बाकी स्टारकास्ट ने कितने करोड़ किए चार्ज
The Raja Saab Starcast Fees: साउथ एक्टर प्रभास जल्द ही फिल्म अपकमिंग 'द राजा साहब' में नजर आएंगे. इसकी रिलीज से पहले हम आपको फिल्म में नजर आने वाले स्टार्स की फीस से रूबरू करवा रहे हैं.
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में एक्टर के साथ संजय दत्त और अनुपम खेर समेत कई बड़े स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म दो दिन बाद 9 जनवरी को रिलीज होने वाली हैं, जिससे फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच चलिए फिल्म की रिलीज से पहले जानते हैं कि इसके लिए प्रभास सहित बाकी स्टारकास्ट ने मेकर्स से कितने पैसे वसूले हैं. इसमें प्रभास की फीस के आंकड़े तो आपके होश ही उड़ा देंगे.
प्रभास ने वसूली मोटी रकम
मारुती के डायरेक्शन ने बनी फिल्म 'द राजा साब' में मेन लीड निभाने वाले एक्टर प्रभास की. रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास को उनके रोल के लिए मेकर्स ने 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस दी है. फिल्म जल्द ही 9 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.
View this post on Instagram
संजय दत्त ने कितने करोड़ किए चार्ज ?
बॉलीवुड के खलनायक यानि एक्टर संजय दत्त फिल्म 'द राजा साब' में दमदार किरदार में नजर आएंगे. मेकर्स ने संजय को इस फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए की मोटी फीस दी है. बता दें कि एक्टर इससे पहले भी कई साउथ फिल्मों में अपनी अदाकारी का हुनर दिखा चुके हैं.
View this post on Instagram
अनुपम खेर भी फिल्म में आएंगे नजर
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर फिल्म 'द राजा साब' में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. टाइम्स नाऊ हिंदी के मुताबिक एक्टर को इस फिलम के लिए 1 करोड़ रुपए फीस दी गई है.
View this post on Instagram
मालविका मोहनन
प्रभास की इस फिल्म में एक्ट्रेस मालविका मोहनन भी नजर आएंगी. रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस को उनके रोल के लिए 1.5–2 करोड़ रुपए दिए गए हैं.
View this post on Instagram
रिद्धि कुमार
रिद्धि कुमार भी फिल्म में एक्ट्रेस के रोल में नजर आने वाली है. इस फिल्म में में काम करने के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. बता दें रिद्धि कुमार और प्रभास की ये एक साथ दूसरी फिल्म है.
View this post on Instagram
निधि अग्रवाल
फिल्म द राजा साब में प्रभास के साथ लीड रोल में निधि अग्रवाल नजर आने वाली है. प्रभास के साथ निधि की ये पहली फिल्म है, इसके लिए एक्ट्रेस को 1.2-1.5 करोड़ फीस मिली है.
View this post on Instagram
ब्रह्मानंदम
साउछ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर और फेमस कॉमेडियन ब्रह्मानंदम भी फिल्म द राजा साब का हिस्सा है. इस फिल्म के लिए एक्टर को 80 लाख रुपए फीस मिली है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL