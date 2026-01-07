साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में एक्टर के साथ संजय दत्त और अनुपम खेर समेत कई बड़े स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म दो दिन बाद 9 जनवरी को रिलीज होने वाली हैं, जिससे फैंस काफी एक्साइटेड हैं. इसी बीच चलिए फिल्म की रिलीज से पहले जानते हैं कि इसके लिए प्रभास सहित बाकी स्टारकास्ट ने मेकर्स से कितने पैसे वसूले हैं. इसमें प्रभास की फीस के आंकड़े तो आपके होश ही उड़ा देंगे.

प्रभास ने वसूली मोटी रकम

मारुती के डायरेक्शन ने बनी फिल्म 'द राजा साब' में मेन लीड निभाने वाले एक्टर प्रभास की. रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास को उनके रोल के लिए मेकर्स ने 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस दी है. फिल्म जल्द ही 9 जनवरी को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी.

संजय दत्त ने कितने करोड़ किए चार्ज ?

बॉलीवुड के खलनायक यानि एक्टर संजय दत्त फिल्म 'द राजा साब' में दमदार किरदार में नजर आएंगे. मेकर्स ने संजय को इस फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए की मोटी फीस दी है. बता दें कि एक्टर इससे पहले भी कई साउथ फिल्मों में अपनी अदाकारी का हुनर दिखा चुके हैं.

अनुपम खेर भी फिल्म में आएंगे नजर

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर फिल्म 'द राजा साब' में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. टाइम्स नाऊ हिंदी के मुताबिक एक्टर को इस फिलम के लिए 1 करोड़ रुपए फीस दी गई है.

मालविका मोहनन

प्रभास की इस फिल्म में एक्ट्रेस मालविका मोहनन भी नजर आएंगी. रिपोर्ट के मुताबिक एक्ट्रेस को उनके रोल के लिए 1.5–2 करोड़ रुपए दिए गए हैं.

रिद्धि कुमार

रिद्धि कुमार भी फिल्म में एक्ट्रेस के रोल में नजर आने वाली है. इस फिल्म में में काम करने के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं. बता दें रिद्धि कुमार और प्रभास की ये एक साथ दूसरी फिल्म है.

निधि अग्रवाल

फिल्म द राजा साब में प्रभास के साथ लीड रोल में निधि अग्रवाल नजर आने वाली है. प्रभास के साथ निधि की ये पहली फिल्म है, इसके लिए एक्ट्रेस को 1.2-1.5 करोड़ फीस मिली है.

ब्रह्मानंदम

साउछ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर और फेमस कॉमेडियन ब्रह्मानंदम भी फिल्म द राजा साब का हिस्सा है. इस फिल्म के लिए एक्टर को 80 लाख रुपए फीस मिली है.