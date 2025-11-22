‘द राजा साहब’ के लिए प्रभास ने खाली की मेकर्स की तिजोरी, संजय दत्त को मिले बस इतने करोड़

साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास इस वक्त अपनी आने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म में एक्टर के साथ संजय दत्त समेत कई बड़े स्टार्स नजर आएंगे. फिल्म अगले साल 9 जनवरी को रिलीज होगी. तो चलिए फिल्म की रिलीज से पहले ये जानते हैं कि इसके लिए प्रभास सहित बाकी स्टार्स ने मेकर्स से कितने पैसे लूटे हैं. इसमें प्रभास की फीस के आंकड़े तो आपके होश ही उड़ा देंगे.

1. अनुपम खेर -हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर फिल्म 'द राजा साब' में अहम किरदार निभाते हुए नजर आएंगे. टाइम्स नाऊ हिंदी के अनुसार एक्टर को इस फिलम के लिए 1 करोड़ रुपए फीस दी गई है.

View this post on Instagram A post shared by Anupam Kher (@anupampkher)

2. मालविका मोहनन - प्रभास की इस फिल्म में एक्ट्रेस मालविका मोहनन भी नजर आएंगी. इसी रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस को उनके रोल के लिए 1.5–2 करोड़ रुपए दिए गए हैं. इनके अलावा एक्ट्रेस निधि अग्रवाल को मेकर्स ने 1.2–1.5 करोड़ रुपये फीस दी है.

View this post on Instagram A post shared by Malavika Mohanan (@malavikamohanan_)

3. ब्रह्मानंदम - साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर ब्रह्मानंदम भी 'द राजा साब' में अहम रोल निभाने जा रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार एक्टर को इस फिल्म के लिए 80 लाख रुपये दिए गए हैं.

View this post on Instagram A post shared by Brahmanandam Kanneganti (@yourbrahmanandam)

4. संजय दत्त - बॉलीवुड के खलनायक यानि एक्टर संजय दत्त फिल्म 'द राजा साब' में दमदार किरदार में नजर आएंगे. मेकर्स ने संजय को इस फिल्म के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए की मोटी फीस दी है. बता दें कि एक्टर इससे पहले भी कई साउथ फिल्मों में अपनी अदाकारी का हुनर दिखा चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sanjay Dutt (@duttsanjay)

5. प्रभास - अब बात करते हैं 'द राजा साब' में मेन लीड निभाने वाले एक्टर प्रभास की. रिपोर्ट के अनुसार प्रभास को उनके रोल के लिए मेकर्स ने 100 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस दी है. बता दें कि ये फिल्म डायरेक्टर मारुती ने बनाई है. फिल्म अगले साल बड़े पर्दे पर दस्तक देगी. फिल्म की रिलीज डेट 9 जनवरी है.

View this post on Instagram A post shared by Prabhas (@actorprabhas)

ये भी पढ़ें -

‘दे दे प्यार दे 2’ के बाद इन फिल्मों के सीक्वेल से पर्दे पर धमाल मचाएंगे अजय देवगन, यहां देखें पूरी लिस्ट