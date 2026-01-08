हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाThe Raja Saab की रिलीज से पहले फिल्म से प्रभास का नया लुक आया सामने, मशाल थामे दमदार अंदाज में दिखे एक्टर

The Raja Saab की रिलीज से पहले फिल्म से प्रभास का नया लुक आया सामने, मशाल थामे दमदार अंदाज में दिखे एक्टर

The Raja Saab: प्रभास स्टारर 'द राजा साब' की रिलीज में चंद घंटे ही बचे हैं. उससे पहले मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट बढ़ाते हुए फिल्म से प्रभास का नया लुक जारी किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 08 Jan 2026 09:03 AM (IST)
Preferred Sources

प्रभास की अपकमिंग फिल्म 'द राजा साहब' को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है. इस बीच फिल्म मेकर्स ने इस हॉरर कॉमेडी से सुपरस्टार का एक और नया पोस्टर जारी कर दिया है. फिल्म की रिलीज से पहले जारी किए गए इस पोस्टर ने फैंस का ध्यान खींचा है. ये फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली है.

'द राजा साहब' की रिलीज से पहले दमदार नया पोस्टर रिलीज
फिल्म मेकर्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर प्रभास को मशाल पकड़े हुए दिखाते हुए एक नया पोस्टर जारी किया और साथ ही फिल्म के लिए आंध्र प्रदेश में एडवांस बुकिंग शुरू होने की अनाउंसमेंट भी की है.जिसके बाद फैंस ने भी फायर इमोजी और जीआईएफ शेयर करके अपना रिएक्शन दिया है. हाल ही में, फिल्म निर्माताओं ने 'नाचे नाचे' गाने का रीमिक्स भी जारी किया, जो एक बॉलीवुड गाने का रीमिक्स है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The RajaSaab Movie (@rajasaabmovie)

फिल्म के बारे में सब कुछ
मारुति द्वारा निर्देशित और लिखित, 'द राजा साहब' का निर्माण पीपल मीडिया फैक्ट्री और आईवी एंटरटेनमेंट ने किया है.फिल्म में प्रभास मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त और बोमन ईरानी भी हैं. फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में पूरे भारत में रिलीज होने वाली है. इससे पहले, निर्देशक मारुति ने 'द राजा साहब' के प्री-रिलीज इवेंट में प्रभास के फैंस को भरोदा दिया था कि फिल्म उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरेगी. इन सबक बीच दो बदलावों के बाद, 'द राजा साहब' को सीबीएफसी से U/A 16+ सर्टिफिकेट मिला है. फिल्म का रन टाइम 189.00 मिनट है, जो लगभग 3 घंटे 9 मिनट के बराबर.

प्रभास की अपकमिंग फिल्में
इस बीच, प्रभास अपने बड़े फैंस बेस और दमदार भूमिकाओं के दम पर भारतीय सिनेमा जगत पर अपना दबदबा कायम रखे हुए हैं. 'द राजा साहब' के बाद, अभिनेता संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' में नजर आएंगे. इसके अलावा, उनकी फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' का सीक्वल भी पाइपलाइन में है. 

 

और पढ़ें
Published at : 08 Jan 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
Prabhas The Raja Saab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Supreme Court UPSC Judgment: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
बिहार
बांका: अवैध संबंध की खौफनाक दास्तां! महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, जंगल में फेंकी सिरकटी लाश
बांका: अवैध संबंध में मर्डर! महिला ने प्रेमी संग मिलकर काटा पति का गला, जंगल में फेंकी लाश
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
क्रिकेट
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
Advertisement

वीडियोज

रूसी टैंकर जब्त करने के मामले में Trump को Putin सरकार ने धमकाया कहा, पीछे हटो नहीं तो....
Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Sandeep Chaudhary ने आंकड़ों से दिखायाSourabh Malviya को आईना! | UP SIR Draft List | BJP | SP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Supreme Court UPSC Judgment: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 'रिजर्वेशन का फायदा लेने वाला जनरल सीट का हकदार नहीं'
बिहार
बांका: अवैध संबंध की खौफनाक दास्तां! महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या, जंगल में फेंकी सिरकटी लाश
बांका: अवैध संबंध में मर्डर! महिला ने प्रेमी संग मिलकर काटा पति का गला, जंगल में फेंकी लाश
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
क्रिकेट
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
कटे सिर वाले पोस्टर से लेकर धोनी से धक्का-मुक्की तक, जब भारत-बांग्लादेश मैचों में हुए भंकर बवाल
टेलीविजन
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी बनने वाले हैं पेरेंट्स? एक्ट्रेस के पति ने कहा,'प्लान नहीं किया था'
अविका गौर और मिलिंद चंदवानी बनने वाले हैं पेरेंट्स? खुद कही ये बात
हेल्थ
क्या शुगर फ्री बिस्किट से भी हो जाती है डायबिटीज, डॉक्टर से जानें क्या है सच?
क्या शुगर फ्री बिस्किट से भी हो जाती है डायबिटीज, डॉक्टर से जानें क्या है सच?
हेल्थ
उबालने के बाद कितने दिन तक खा सकते हैं अंडा, जान कब हो जाता है खराब?
उबालने के बाद कितने दिन तक खा सकते हैं अंडा, जान कब हो जाता है खराब?
जनरल नॉलेज
वेनेजुएला में इस जगह बार-बार क्यों गिरती है बिजली? 1 मिनट में कम से कम 28 बार होता है ऐसा
वेनेजुएला में इस जगह बार-बार क्यों गिरती है बिजली? 1 मिनट में कम से कम 28 बार होता है ऐसा
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget