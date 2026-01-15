साउथ के स्टार प्रभास की फिल्म द राजा साब सिनेमाघरों में 9 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने पहले दिन तो तगड़ी कमाई की है मगर उसके बाद से इसका हाल थोड़ा बेहाल ही चल रहा है. फिल्म की कमाई एकदम घट चुकी है और जैसा हाल बॉक्स ऑफिस पर है उसे देखकर कह सकते हैं कि ये ज्यादा दिनों तक सिनेमाघरों पर टिकने नहीं वाली है. फिल्म का छठे दिन का कलेक्शन सामने आ गया है और इसे देखकर मेकर्स को बहुत निराशा हो रही है.

द राजा साब से फैंस को बहुत उम्मीदें थीं मगर इस फिल्म के बारे में किसी ने ऐसा नहीं सोचा था. कहानी से लेकर कास्ट तक कुछ भी पसंद नहीं किया गया है. प्रभास की एक्टिंग लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है. उन पर ये हॉरर-कॉमेडी जॉनर सूट नहीं करता है. वो एक्शन करते हुए ही लोगों को अच्छे लगते हैं.

छठे दिन किया इतना कलेक्शन

द राजा साब के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म के लिए 150 करोड़ कमाना भी मुश्किल हो रहा है. वीकेंड पर भी ये आंकड़ा पार करने की उम्मीद नहीं लग रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक द राजा साब ने छठे दिन सिर्फ 5.25 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कमाई 124.65 करोड़ हो गई है.

फिल्म ने रिलीज से एक दिन पहले पेड प्रिव्यू से 9.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था. उसके बाद पहले दिन 53.75 करोड़, दूसरे दिन 26 करोड़, तीसरे दिन 19.1 करोड़, चौथे दिन 6.6 करोड़ और पांचवें दिन 4.8 करोड़ का कलेक्शन किया है.

द राजा साब का ऐसा हाल है कि प्रभास अपनी किसी पुरानी फिल्म का रिकॉर्ड तक नहीं तोड़ पाई है. फिल्म में प्रभास के साथ संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को मारुति ने डायरेक्ट किया है.

