एक्सप्लोरर
The Raja Saab BO Collection Day 5: प्रभास की 'द राजा साब' ने तोड़े 8 नए रिकॉर्ड, 'बाहुबली' का राज भी हुआ खत्म
The Raja Saab Box Office Collection Day 5: 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार में कमाकर भी रिकॉर्ड तोड़ रही है. 5वें दिन प्रभास की फिल्म ने 'बाहुबली' के हिंदी कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.
साउथ स्टार प्रभास की फिल्म द राजा साब 9 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर आई थी. ये इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म दर्शकों का खास दिल जीतती नजर नहीं आई. द राजा साब ने रिलीज के पहले दिन तो शानदार कलेक्शन किया, लेकिन दूसरे दिन से फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली. इसके बावजूद प्रभास की फिल्म हर रोज कई रिकॉर्ड तोड़ रही है.
- सैकनिल्क की मानें तो द राजा साब ने रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू में ही 9.15 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था.
- प्रभास की फिल्म ने 53.75 करोड़ रुपए से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था.
- दूसरे दिन फिल्म ने 26 करोड़, तीसरे दिन 19.1 करोड़ और चौथे दिन 6.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- अब द राजा साब के 5वें दिन के कलेक्शन के रात 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं.
- फिल्म ने 3.86 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और फिल्म के 5 दिनों का कुल कलेक्शन अब 118.46 करोड़ रुपए हो गया है.
