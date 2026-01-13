हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
The Raja Saab BO Collection Day 5: प्रभास की 'द राजा साब' ने तोड़े 8 नए रिकॉर्ड, 'बाहुबली' का राज भी हुआ खत्म

The Raja Saab BO Collection Day 5: प्रभास की 'द राजा साब' ने तोड़े 8 नए रिकॉर्ड, 'बाहुबली' का राज भी हुआ खत्म

The Raja Saab Box Office Collection Day 5: 'द राजा साब' बॉक्स ऑफिस पर धीमी रफ्तार में कमाकर भी रिकॉर्ड तोड़ रही है. 5वें दिन प्रभास की फिल्म ने 'बाहुबली' के हिंदी कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 13 Jan 2026 09:50 PM (IST)
साउथ स्टार प्रभास की फिल्म द राजा साब 9 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर आई थी. ये इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक थी, लेकिन रिलीज के बाद फिल्म दर्शकों का खास दिल जीतती नजर नहीं आई. द राजा साब ने रिलीज के पहले दिन तो शानदार कलेक्शन किया, लेकिन दूसरे दिन से फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली. इसके बावजूद प्रभास की फिल्म हर रोज कई रिकॉर्ड तोड़ रही है.

  • सैकनिल्क की मानें तो द राजा साब ने रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू में ही 9.15 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था.
  • प्रभास की फिल्म ने 53.75 करोड़ रुपए से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर खाता खोला था.
  • दूसरे दिन फिल्म ने 26 करोड़, तीसरे दिन 19.1 करोड़ और चौथे दिन 6.6 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • अब द राजा साब के 5वें दिन के कलेक्शन के रात 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ गए हैं. 
  • फिल्म ने 3.86 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और फिल्म के 5 दिनों का कुल कलेक्शन अब 118.46 करोड़ रुपए हो गया है.

 

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 13 Jan 2026 09:50 PM (IST)
Prabhas The Raja Saab The Raja Saab Box Office Collection
