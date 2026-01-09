हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाThe Raja Saab BO Day 1 Prediction : 'द राजा साब' करेगी धुआंधार ओपनिंग! बनेगी प्रभास की छठी सबसे बड़ी ओपनर, जानें- पहले दिन कितना करेगी कलेक्शन?

The Raja Saab BO Day 1 Prediction : 'द राजा साब' करेगी धुआंधार ओपनिंग! बनेगी प्रभास की छठी सबसे बड़ी ओपनर, जानें- पहले दिन कितना करेगी कलेक्शन?

The Raja Saab BO Prediction Day 1: 'द राजा साब' ने सिनेमाघरों में दस्तक दे ही है. वहीं फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. अनुमान है कि फिल्म भारत में हाफ सेंचुरी जड़ सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Jan 2026 10:41 AM (IST)
Preferred Sources

प्रभास की मच अवेटेड फिल्म 'द राजा साब' फाइनली शुक्रवार, 9 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. प्रभास ने इस फिल्म से हॉरर कॉमेडी जॉनर मे किस्मत आजमाई है, जिस लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ऐसे में फिल्म से तगड़ी ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. चलिए यहां जानते हैं 'द राजा साहब' पहले दिन कितने करोड़ कमा सकती है?

जन नायकन के पोस्टपोन्ड होने का मिलेगा फायदा?
प्रभास की 'द राजा साब' और थलपति विजय की ‘जना नायकन’ का 9 जनवरी को क्लैश हो रहा था हालांकि ‘जना नायकन’ की रिलीज़ पोस्टपोन्ड होने के बाद, द राजा साहब शुक्रवार को सिंगल रिलीज हुई है ऐसे में तेलुगु भाषी राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) के अलावा, फिल्म को अन्य दक्षिणी राज्यों में भी अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है. वहीं हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है.

'द राजा साब'  भारत में कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक टॉलीवुड की यह मैग्नम ऑप्स भारत में पहले दिन 55-60 करोड़ रुपये (सभी भाषाओं में) का मजबूत नेट कलेक्शन कर सकती है, जिसमें से बड़ा हिस्सा ओरिजनल तेलुगु  वर्जन से आएगा.

'द राजा साब'  हिंदी में कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग
'द राजा साब'  को हिंदी भाषी राज्यों में ठी-ठाक रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है. कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक ये फिल्म हिंदी डब वर्जन में 7-9 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ अच्छी शुरुआत कर सकत है. वहीं अगर इसके शुरुआती पॉजिटिव रिव्यू मिला तो फिल्म अनुमान से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन भी कर सकती है. जबकि पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' हिंदी वर्जन में 4 से 7 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है. 

 प्रभास की छठी सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है
55-60 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ, 'द राजा साहब' प्रभास की छठी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज कर सकती है जो 'राधे श्याम' (43.1 करोड़) को काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ देगी. हालांकि इसके  हॉरर कॉमेडी जॉनर में 'स्त्री 2' के 64.8 करोड़ के रिकॉर्ड ओपनिंग कलेक्शन को तोड़ने की संभावना कम है।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की टॉप ओपनिंग फिल्में

  • बाहुबली 2 – 121 करोड़
  • कल्कि 2898 AD – 95.3 करोड़
  • सलार – 90.7 करोड़
  • साहो – 89 करोड़
  • आदिपुरुष – 86.75 करोड़
  • राधे श्याम – 43.1 करोड़

हिट होने के लिए 'द राजा साब' को कितना कमना होगा? 
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साहब' लगभग 300 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है, वहीं  सैक्निल्क के ट्रेड अनुमान के मुताबिक इस  फिल्म को हिट होने के लिए दुनियाभर में  400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन करना होगा. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर पाती है. 

'द राजा साब' स्टार कास्ट
मारुती निर्देशित 'द राजा साब'9 जनवरी, 2026 को संक्रांति के त्योहार के साथ रिलीज हुई है. इस  फिल्म में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त, बोमन ईरानी और अन्य कलाकार भी हैं. 'द राजा साहब' के अलावा, प्रभास की एक और फिल्म 'फौजी' इस साल रिलीज होने वाली है. 

 

और पढ़ें
Published at : 09 Jan 2026 10:41 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Prabhas Box Office BOX OFFICE COLLECTION The Raja Saab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED Raids TMC Protest Live: दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे TMC MP, 8 सांसदों को उठा ले गई पुलिस
दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे TMC MP, 8 सांसदों को उठा ले गई पुलिस
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
World Cheapest Silver Price: यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
Advertisement

वीडियोज

Iran Protest : 100 से ज्यादा शहरों में फैला ईरान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। Trump । GenZ Protest
Iran Protest : Khamenei के खिला ईरान में विरोध प्रदर्शन । Iran USA Conflict । Trump । GenZ Protest
Iran Protest Update: सड़कों पर उतरी लोगों ने भीड़ ने काटा बवाल | Ali Khamenei | Gen-Z
Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED Raids TMC Protest Live: दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे TMC MP, 8 सांसदों को उठा ले गई पुलिस
दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे TMC MP, 8 सांसदों को उठा ले गई पुलिस
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले हाई अलर्ट, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
World Cheapest Silver Price: यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
यहां मिलती है दुनिया की सबसे सस्ती चांदी, भारत से 40 हजार रुपए तक कम कीमत
क्रिकेट
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
मैच के दौरान दर्दनाक हादसा, पवेलियन लौटते वक्त इस भारतीय क्रिकेटर की हार्ट अटैक से मौत
टेलीविजन
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तुलसी और हेमंत के बीच है बचपन का रिश्ता, शक्ति आनंद का खुलासा
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के तुलसी और हेमंत के बीच है बचपन का रिश्ता
यूटिलिटी
वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, IRCTC लेकर आया सस्ता कंपलीट पैकेज
वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी, IRCTC लेकर आया सस्ता कंपलीट पैकेज
जनरल नॉलेज
ललित मोदी के खानदान के नाम पर बसा है यूपी का यह शहर, आज भी इज्जत करते हैं लोग
ललित मोदी के खानदान के नाम पर बसा है यूपी का यह शहर, आज भी इज्जत करते हैं लोग
हेल्थ
सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे
सर्दियों में उबले अंडे क्यों हैं हेल्थ का खजाना? जानें इनके चौंकाने वाले फायदे
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget