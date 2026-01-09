प्रभास की मच अवेटेड फिल्म 'द राजा साब' फाइनली शुक्रवार, 9 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. प्रभास ने इस फिल्म से हॉरर कॉमेडी जॉनर मे किस्मत आजमाई है, जिस लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ऐसे में फिल्म से तगड़ी ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है. चलिए यहां जानते हैं 'द राजा साहब' पहले दिन कितने करोड़ कमा सकती है?

‘जन नायकन’ के पोस्टपोन्ड होने का मिलेगा फायदा?

प्रभास की 'द राजा साब' और थलपति विजय की ‘जना नायकन’ का 9 जनवरी को क्लैश हो रहा था हालांकि ‘जना नायकन’ की रिलीज़ पोस्टपोन्ड होने के बाद, द राजा साहब शुक्रवार को सिंगल रिलीज हुई है ऐसे में तेलुगु भाषी राज्यों (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना) के अलावा, फिल्म को अन्य दक्षिणी राज्यों में भी अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है. वहीं हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी ये फिल्म अच्छा परफॉर्म कर सकती है.

'द राजा साब' भारत में कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक टॉलीवुड की यह मैग्नम ऑप्स भारत में पहले दिन 55-60 करोड़ रुपये (सभी भाषाओं में) का मजबूत नेट कलेक्शन कर सकती है, जिसमें से बड़ा हिस्सा ओरिजनल तेलुगु वर्जन से आएगा.

'द राजा साब' हिंदी में कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग

'द राजा साब' को हिंदी भाषी राज्यों में ठी-ठाक रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है. कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक ये फिल्म हिंदी डब वर्जन में 7-9 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के साथ अच्छी शुरुआत कर सकत है. वहीं अगर इसके शुरुआती पॉजिटिव रिव्यू मिला तो फिल्म अनुमान से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन भी कर सकती है. जबकि पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साब' हिंदी वर्जन में 4 से 7 करोड़ की ओपनिंग कर सकती है.

प्रभास की छठी सबसे बड़ी ओपनर बन सकती है

55-60 करोड़ के नेट कलेक्शन के साथ, 'द राजा साहब' प्रभास की छठी सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज कर सकती है जो 'राधे श्याम' (43.1 करोड़) को काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ देगी. हालांकि इसके हॉरर कॉमेडी जॉनर में 'स्त्री 2' के 64.8 करोड़ के रिकॉर्ड ओपनिंग कलेक्शन को तोड़ने की संभावना कम है।

भारतीय बॉक्स ऑफिस पर प्रभास की टॉप ओपनिंग फिल्में

बाहुबली 2 – 121 करोड़

कल्कि 2898 AD – 95.3 करोड़

सलार – 90.7 करोड़

साहो – 89 करोड़

आदिपुरुष – 86.75 करोड़

राधे श्याम – 43.1 करोड़

हिट होने के लिए 'द राजा साब' को कितना कमना होगा?

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 'द राजा साहब' लगभग 300 करोड़ रुपये के बजट पर बनी है, वहीं सैक्निल्क के ट्रेड अनुमान के मुताबिक इस फिल्म को हिट होने के लिए दुनियाभर में 400 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन करना होगा. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.

'द राजा साब' स्टार कास्ट

मारुती निर्देशित 'द राजा साब'9 जनवरी, 2026 को संक्रांति के त्योहार के साथ रिलीज हुई है. इस फिल्म में मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल, रिद्धि कुमार, संजय दत्त, बोमन ईरानी और अन्य कलाकार भी हैं. 'द राजा साहब' के अलावा, प्रभास की एक और फिल्म 'फौजी' इस साल रिलीज होने वाली है.