The Raja Saab BO Day 1 Prediction: प्रभास की 'द राजा साब' इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसे लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट है. लेकिन क्या ये प्रभास की टॉप 5 ओपनर्स में जगह बना पाएगी?
प्रभास स्टारर 'द राजा साब' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्म है. सिनेमाघरों में रिलीज होने से ये फिल्म सिर्फ दो दिन दूर है. जी हां, 'द राजा साब' 9 जनवरी को थिएटर्स में धमाल मचाने आ रही है. इसी के साथ र सभी बेसब्री से भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉर्मेंस देखने का इंतजार भी कर रहे हैं.ऐसे में क्या ये फिल्म प्रभास की टॉप ओपनिंग फिल्मों में जगह बना पाएगी? जानते हैं 'द राजा साब' रिलीज के पहले दिन कितना कलेक्शन कर सकती है?
'द राजा साब' कैसी रहेगी शुरुआत?
अपकमिंग फैंटेसी हॉरर कॉमेडी 'द राजा साहब' को बनने में कुछ साल लग गए. वहीं जब इसकी अनाउंसमेंट हुई, तो फिल्म लवर्स में बाहुबली स्टार के एक नए रूप को देखने की काफी एक्साइटमेंट थी, जो लगातार सीरियस भूमिका के बाद कॉमिक रोल में वापसी कर रहे हैं. शुरुआत में फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें थीं, लेकिन कई बार देरी और ठंडे प्रमोशन के कारण फिल्म उम्मीद के मुताबिक बज क्रिएट नहीं कर पाई है.
इसके चलते प्रभास की पिछली फिल्मों की तुलना में 'द राजा साब' को लेकर एक्साइटमेंट काफी कम है. नतीजतन, फिल्म की ओपनिंग तो अच्छी होगी, लेकिन सुपरस्टार द्वारा तय किए गए बेंचमार्क को ये पार नहीं कर पाएगी. ये 'राधे श्याम' के 43.1 करोड़ के नेट कलेक्शन को पार कर जाएगी, लेकिन 'बाहुबली 2' समेत बाकी सभी फिल्मों से इसकी ओपनिंग कम ही रहेगी.
कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है 'द राजा साब'
वहीं 'द राजा साब' को थलपति विजय की फिल्म 'जना नायकन' से भी क्लैश करना पड़ रहा है. ऐसे में 'द राजा साहब' का टारगेट भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 60-65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन करना है. शुरुआती चर्चाओं से इस आंकड़े पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन यह प्रभास की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में जगह बनाने के लिए काफी नहीं होगा. बता दें कि प्रभास की सबसे बड़ी घरेलू ओपनिंग फिल्मों में पांचवां नंबर 'आदिपुरुष' का है, जिसने 86.75 करोड़ रुपये का शानदार ओपनिंग कलेक्शन किया था. 'द राजा साहब' इससे काफी पीछे रहेगी, इसलिए यह अभिनेता की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में जगह नहीं बना पाएगी.
भारतीय बॉक्स ऑफिस (नेट) पर प्रभास की टॉप 5 ओपनर्स
- बाहुबली 2- 121 करोड़
- कल्कि 2898 ई. - 95.3 करोड़
- सालार - 90.7 करोड़
- साहो - 89 करोड़
- आदिपुरुष- 86.75 करोड़
