'बाहुबली', 'सालार', और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्में देने के बाद साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास अपनी नई फिल्म 'द राजा साब' के लिए चर्चा में बने हुए हैं. आज फिल्म का ट्रेलर लॉन्च रखा गया, जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को मस्ती करते हुए देखा गया, लेकिन फिल्म में अहम रोल अदा करने वाली अभिनेत्री जरीना वहाब ने फिल्म से जुड़े अनुभव को शेयर किया और हिंदी सिनेमा में बढ़ती नीरसता पर भी बात की.

'द राजा साब' के ट्रेलर लॉन्च में अभिनेत्री जरीना वहाब ने कहा कि वे काफी समय से तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम करना चाहती थीं लेकिन अच्छी फिल्म का इंतजार था. उन्होंने कहा- 'मैं 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और आंध्र प्रदेश से आती हूं. लोग अक्सर मुझसे सवाल करते थे कि आप तमिल और तेलुगू सिनेमा में काम क्यों नहीं करतीं.'

'हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई है...'

जरीना वहाब ने आगे कहा- 'मेरा मानना है कि हर चीज का सही समय होता है. मैंने मलयाली और तमिल भाषा में कुछ फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म द राजा साब' की वजह से मुझे बहुत नाम और पब्लिसिटी मिल रही है.' उन्होंने कहा- 'प्रभास की द राजा साब करने के बाद भी लोगों ने सवाल किया कि हिंदी सिनेमा में काम करने के बाद अब तेलुगू फिल्म क्यों कर रही हैं, तो मेरा यही कहना है कि हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई है. फिल्मों में परिवार की वो मजबूत और गहरी जड़ें दिखाई नहीं देतीं, जो आज भी तेलुगू और तमिल सिनेमा में दिखाई जा रही हैं. यहां फिल्मों में परिवार का बड़ा रोल है.'

प्रभास और टीम के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा- 'हमारा असली राजा भी प्रभास है, जो बहुत प्यारा इंसान है और पूरी टीम के साथ काम करके बहुत मजा आया.'

'द राजा साब' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट

'द राजा साब' का पहले भी हिंदी भाषा में ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और दर्शक फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देख पाएंगे. फिल्म में प्रभास के अपोजिट तीन अभिनेत्रियों मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार को कास्ट किया गया है. प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अभिनेता एक अमीर परिवार से आते हैं और उनके नाम करोड़ों की हवेली है, लेकिन ये हवेली भूतों से भरी हैं. फिल्म दर्शकों को हंसाने से लेकर डराने का काम करेगी.