हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई है, तमिल-तेलुगु में जिंदा है...', 'द राजा साब' एक्ट्रेस जरीना वहाब का बड़ा दावा

'हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई है, तमिल-तेलुगु में जिंदा है...', 'द राजा साब' एक्ट्रेस जरीना वहाब का बड़ा दावा

Zarina Wahab On Hindi Film Industry: 'द राजा साब' एक्ट्रेस जरीना वहाब ने बॉलीवुड को लेकर बड़ा बयान दिया है. जरीना ने दावा किया है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फैमिली मर गई है, जबिक साउथ में जिंदा है.

By : आईएएनएस | Edited By: दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 05 Jan 2026 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

'बाहुबली', 'सालार', और 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्में देने के बाद साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास अपनी नई फिल्म 'द राजा साब' के लिए चर्चा में बने हुए हैं. आज फिल्म का ट्रेलर लॉन्च रखा गया, जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट को मस्ती करते हुए देखा गया, लेकिन फिल्म में अहम रोल अदा करने वाली अभिनेत्री जरीना वहाब ने फिल्म से जुड़े अनुभव को शेयर किया और हिंदी सिनेमा में बढ़ती नीरसता पर भी बात की.

'द राजा साब' के ट्रेलर लॉन्च में अभिनेत्री जरीना वहाब ने कहा कि वे काफी समय से तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम करना चाहती थीं लेकिन अच्छी फिल्म का इंतजार था. उन्होंने कहा- 'मैं 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव हूं और आंध्र प्रदेश से आती हूं. लोग अक्सर मुझसे सवाल करते थे कि आप तमिल और तेलुगू सिनेमा में काम क्यों नहीं करतीं.'

हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई है, तमिल-तेलुगु में जिंदा है...', 'द राजा साब' एक्ट्रेस जरीना वहाब का बड़ा दावा

'हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई है...'
जरीना वहाब ने आगे कहा- 'मेरा मानना है कि हर चीज का सही समय होता है. मैंने मलयाली और तमिल भाषा में कुछ फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म द राजा साब' की वजह से मुझे बहुत नाम और पब्लिसिटी मिल रही है.' उन्होंने कहा- 'प्रभास की द राजा साब करने के बाद भी लोगों ने सवाल किया कि हिंदी सिनेमा में काम करने के बाद अब तेलुगू फिल्म क्यों कर रही हैं, तो मेरा यही कहना है कि हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई है. फिल्मों में परिवार की वो मजबूत और गहरी जड़ें दिखाई नहीं देतीं, जो आज भी तेलुगू और तमिल सिनेमा में दिखाई जा रही हैं. यहां फिल्मों में परिवार का बड़ा रोल है.'

हिंदी सिनेमा में फैमिली मर गई है, तमिल-तेलुगु में जिंदा है...', 'द राजा साब' एक्ट्रेस जरीना वहाब का बड़ा दावा

प्रभास और टीम के बारे में बात करते हुए अभिनेत्री ने कहा- 'हमारा असली राजा भी प्रभास है, जो बहुत प्यारा इंसान है और पूरी टीम के साथ काम करके बहुत मजा आया.'

'द राजा साब' की रिलीज डेट और स्टार कास्ट
'द राजा साब' का पहले भी हिंदी भाषा में ट्रेलर रिलीज हो चुका है. फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और दर्शक फिल्म को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में देख पाएंगे. फिल्म में प्रभास के अपोजिट तीन अभिनेत्रियों मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि कुमार को कास्ट किया गया है. प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है, जिसमें अभिनेता एक अमीर परिवार से आते हैं और उनके नाम करोड़ों की हवेली है, लेकिन ये हवेली भूतों से भरी हैं. फिल्म दर्शकों को हंसाने से लेकर डराने का काम करेगी.

और पढ़ें
Published at : 05 Jan 2026 07:59 PM (IST)
Tags :
Prabhas Zarina Wahab Hindi Film Industry The Raja Saab
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
Advertisement

वीडियोज

Breaking News: यूपी में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार | BJP | PM Modi
MP News: अधिकारियों के लिए RO, जनता के लिए गंदा पानी! 16 मौतों के बाद खुली पोल |ABPLIVE
Jhansi में सर्राफा दुकानदारों का नया नियम: बुर्का या घूंघट पर गहने नहीं बेचेंगे | ABP News
Sambhal में बिजली चोरी पर बड़ा एक्शन: रातभर चला अभियान, DM-SP खुद मैदान में | ABP Report
Maharashtra: Asaduddin Owaisi की रैली में भारी बवाल..बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने भांजी लाठियां!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
SC का अहम फैसला, सरकारी नौकरी में चयन की मेरिट पर बने लिस्ट, अच्छे अंक पाने वाले रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट को GEN में मिले जगह
बिहार
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
बिहार: कई जगहों पर गिरा तापमान, 7 जनवरी तक कोहरे से राहत नहीं, पछुआ हवा पर भी अपडेट
विश्व
वेनेजुएला में अमेरिका की एयरस्ट्राइक के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
वेनेजुएला में US की एयरस्ट्राइक के बाद जेडी वेंस के घर पर अटैक, टूटी खिड़कियों की फोटो आई सामने
क्रिकेट
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
भारत के इस 'एहसान' को भूल गया बांग्लादेश, जब कोई नहीं खेल रहा था क्रिकेट तब टीम इंडिया ने...
बॉलीवुड
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
अदनान सामी की एक्स बीवी की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से कम खूबसूरत नहीं पाकिस्तानी हसीना
इंडिया
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उमर खालिद और शरजील इमाम को ही क्यों नहीं दी जमानत?
जनरल नॉलेज
Vande Bharat Cost: कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?
कितने रुपये में बनकर तैयार होती है एक वंदे भारत, राजधानी और शताब्दी से कितनी महंगी?
जनरल नॉलेज
Litton Das: भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति
भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget