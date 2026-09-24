नानी की 'द पैराडाइज' का इंतजार आज खत्म हो गया है. फिल्म 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. रिलीज के साथ ही इसके ओटीटी राइट्स को लेकर बड़ा अपडेट भी सामने आ गया है.

123तेलुगु की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के स्ट्रीमिंग राइट्स नेटफ्लिक्स ने करोड़ों में खरीदे हैं. थिएटर के बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. ऐसे में फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि फिल्म की ओटीटी डील कितने करोड़ में हुई है. हालांकि, अभी तक मेकर्स या नेटफ्लिक्स की तरफ से इसे लेकर ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं दी गई है.

ओटीटी पर कब आएगी?

नेटफ्लिक्स ने अभी फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है हालांकि, ओटीटी पर आमतौर पर फिल्में थिएटर रिलीज के 45-56 दिनों में ओटीटी पर रिलीज कर दी जाती हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि ये सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर कब आती है.

फिलहाल, मेकर्स का फोकस 'द पैराडाइज' के थिएटर रिलीज पर है. इसे 8 भाषाओं में रिलीज किया गया जिसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, अंग्रेजी, स्पेनिश, बंगाली और मलयालम भाषाएं शामिल हैं.

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सारेगामा ने कितने करोड़ में खरीदे थे म्यूजिक राइट्स

इस फिल्म में मुख्य रूप से 9 गाने हैं. ‘आया शेर’ और ‘झूम ले जरा’ को ऑडियंस काफी पसंद कर रही है. ‘झूम ले जरा’ फेमस सिंगर नेहा कक्कड और रोमी ने गाया है.

फिल्म की कहानी क्या है?

बता दें कि ‘द पैराडाइज’ का सिर्फ टीजर रिलीज किया गया था और मेकर्स ने इसका ट्रेलर नहीं रिलीज करने का फैसला लिया था. ये एक पीरियड एक्शन फिल्म है. इसकी कहानी 1980 के दशक के सिकंदराबाद पर आधारित है. कहानी में एक कम्यूनिटी के साथ हुए भेदभाव को दिखाया गया है कि कैसे इस कम्यूनिटी को अपने हक और सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ता है.

इस फिल्म के डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला हैं. इस फिल्म में नानी और श्रीकांत की जोड़ी देखने को मिलेगी. दोनों इससे पहले 'दसरा' में साथ काम कर चुके हैं. नानी इस फिल्म में जुडाल का रोल कर रहे हैं. नानी के साथ मोहन बाबू, राघव जुयाल, कयादु लोहार, सोनाली कुलकर्णी जैसे नाम भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. वहीं राघव फिल्म में विक्रम मलिक की किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म का प्रोडक्शन एसएलवी सिनेमाज ने किया है और इस फिल्म के हिंदी गानों का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिए हैं.