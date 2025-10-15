हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमासाउथ फिल्म में विलेन बनने के लिए तैयार राघव जुयाल, 'द पैराडाइज' के लिए करेंगे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

साउथ फिल्म में विलेन बनने के लिए तैयार राघव जुयाल, 'द पैराडाइज' के लिए करेंगे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन

Raghav Juyal Transformation: राघव जुयाल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं. फिल्म के लिए एक्टर अपना लुक बदलने वाले हैं जिसके बारे में खुद राघव ने ही खुलासा किया है.

By : आईएएनएस | Updated at : 15 Oct 2025 11:25 PM (IST)
Preferred Sources

राघव जुयाल आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं. डांसर से अभिनेता बने राघव जल्द ही तेलुगु सिनेमा के चहेते नेचुरल स्टार नानी के साथ काम करेंगे. एक्टर नानी की अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' में नजर आएंगे. इस फिल्म में राघव जुयाल का लुक भी सबसे अलग होने वाला है  जिसकी जानकारी खुद एक्टर ने दी है.

राघव जुयाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, इसमें वो कहते हैं- 'ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे आखिरी बार इस तरह देखेंगे! मैं अपनी अगली फिल्म 'द पैराडाइज' के लिए अपना लुक बदल रहा हूं. एक बार जब ये बदलाव शुरू हो जाएगा, तो मैं तब तक चुप रहूंगा जब तक हम इसका खुलासा नहीं कर देते. हमने हैदराबाद में शूटिंग शुरू कर दी है.  मैं बहुत उत्साहित हूं. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा तेलुगु डेब्यू पसंद आएगा. आप सभी को प्यार'. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Raghav Juyal (@raghavjuyal)


'द पैराडाइज' में विलेन बनेंगे राघव जुयाल?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राघव जुयाल 'द पैराडाइज' में एक खलनायक की भूमिका में दिखाई देंगे. ये फिल्म आठ भाषाओं, तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, अंग्रेजी और स्पेनिश में रिलीज होगी. कुछ दिनों पहले वो निर्देशक श्रीकांत ओडेला के साथ फिल्म के स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में शामिल हुए थे. इसकी एक फोटो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. इस साल जुलाई में अभिनेता राघव जुयाल को फिल्म में जोड़ा गया था.  

जन्मदिन के मौके पर राघव जुयाल को मेकर्स ने दिया था तोहफा 
राघव जुयाल के जन्मदिन के मौके पर ये खुशखबरी मेकर्स ने शेयर की थी. प्रोडक्शन हाउस एसएलवी सिनेमाज ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'टीम द पैराडाइज की ओर से प्रतिभाशाली अभिनेता राघव जुयाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. एक ऐसे किरदार में उनका स्वागत है जो अनोखा होगा और सभी को आश्चर्यचकित कर देगा.

'द पैराडाइज' कब रिलीज होगी?
राघव जुयाल ने हाल ही में बताया था कि वो 'द पैराडाइज' से साउथ इंडियन सिनेमा में डेब्यू करने के लिए एक्साइटेड हैं. इसका निर्माण एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले सुधाकर चेरुकुरी कर रहे हैं. ये 'दसरा' के बाद नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला की दूसरी फिल्म है. फिल्म में मोहन बाबू भी अहम किरदार में दिखाई देंगे.  यह फिल्म 26 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

और पढ़ें
Published at : 15 Oct 2025 11:24 PM (IST)
Tags :
Raghav Juyal The Paradise
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
घुटनों पर आई मुनीर आर्मी! PAK ने तालिबान के सामने लगाई गुहार, अफगानिस्तान ने किया सीजफायर का ऐलान
घुटनों पर आई मुनीर आर्मी! तालिबान के सामने लगाई गुहार, अफगानिस्तान ने किया सीजफायर का ऐलान
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
इंडिया
Bihar Election: उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 5 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, किसे कहां से दिया टिकट?
Bihar Election: उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 5 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, किसे कहां से दिया टिकट?
क्रिकेट
Women's World Cup Points Table: वर्ल्ड कप की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान, इंग्लैंड टॉप पर पहुंचा
वर्ल्ड कप की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान, इंग्लैंड टॉप पर पहुंचा
Advertisement

वीडियोज

Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
घुटनों पर आई मुनीर आर्मी! PAK ने तालिबान के सामने लगाई गुहार, अफगानिस्तान ने किया सीजफायर का ऐलान
घुटनों पर आई मुनीर आर्मी! तालिबान के सामने लगाई गुहार, अफगानिस्तान ने किया सीजफायर का ऐलान
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
इंडिया
Bihar Election: उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 5 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, किसे कहां से दिया टिकट?
Bihar Election: उपेंद्र कुशवाहा ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, 5 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, किसे कहां से दिया टिकट?
क्रिकेट
Women's World Cup Points Table: वर्ल्ड कप की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान, इंग्लैंड टॉप पर पहुंचा
वर्ल्ड कप की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा नुकसान, इंग्लैंड टॉप पर पहुंचा
भोजपुरी सिनेमा
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी एक्ट्रेस से कम नहीं हैं चंदा यादव
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी से कम नहीं चंदा यादव
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
जनरल नॉलेज
Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा भारत! जानें किस तरह से होगी देश को कमाई
कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करेगा भारत! जानें किस तरह से होगी देश को कमाई
हेल्थ
Cancer Vaccine: शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget