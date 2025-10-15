राघव जुयाल आर्यन खान की सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के बाद अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं. डांसर से अभिनेता बने राघव जल्द ही तेलुगु सिनेमा के चहेते नेचुरल स्टार नानी के साथ काम करेंगे. एक्टर नानी की अपकमिंग फिल्म 'द पैराडाइज' में नजर आएंगे. इस फिल्म में राघव जुयाल का लुक भी सबसे अलग होने वाला है जिसकी जानकारी खुद एक्टर ने दी है.

राघव जुयाल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, इसमें वो कहते हैं- 'ये इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि आप मुझे आखिरी बार इस तरह देखेंगे! मैं अपनी अगली फिल्म 'द पैराडाइज' के लिए अपना लुक बदल रहा हूं. एक बार जब ये बदलाव शुरू हो जाएगा, तो मैं तब तक चुप रहूंगा जब तक हम इसका खुलासा नहीं कर देते. हमने हैदराबाद में शूटिंग शुरू कर दी है. मैं बहुत उत्साहित हूं. मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरा तेलुगु डेब्यू पसंद आएगा. आप सभी को प्यार'.

'द पैराडाइज' में विलेन बनेंगे राघव जुयाल?

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राघव जुयाल 'द पैराडाइज' में एक खलनायक की भूमिका में दिखाई देंगे. ये फिल्म आठ भाषाओं, तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, अंग्रेजी और स्पेनिश में रिलीज होगी. कुछ दिनों पहले वो निर्देशक श्रीकांत ओडेला के साथ फिल्म के स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन में शामिल हुए थे. इसकी एक फोटो भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. इस साल जुलाई में अभिनेता राघव जुयाल को फिल्म में जोड़ा गया था.

जन्मदिन के मौके पर राघव जुयाल को मेकर्स ने दिया था तोहफा

राघव जुयाल के जन्मदिन के मौके पर ये खुशखबरी मेकर्स ने शेयर की थी. प्रोडक्शन हाउस एसएलवी सिनेमाज ने सोशल मीडिया पर लिखा था, 'टीम द पैराडाइज की ओर से प्रतिभाशाली अभिनेता राघव जुयाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. एक ऐसे किरदार में उनका स्वागत है जो अनोखा होगा और सभी को आश्चर्यचकित कर देगा.

'द पैराडाइज' कब रिलीज होगी?

राघव जुयाल ने हाल ही में बताया था कि वो 'द पैराडाइज' से साउथ इंडियन सिनेमा में डेब्यू करने के लिए एक्साइटेड हैं. इसका निर्माण एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले सुधाकर चेरुकुरी कर रहे हैं. ये 'दसरा' के बाद नानी और निर्देशक श्रीकांत ओडेला की दूसरी फिल्म है. फिल्म में मोहन बाबू भी अहम किरदार में दिखाई देंगे. यह फिल्म 26 मार्च 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.