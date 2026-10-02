साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय के बेटे जेसन संजय ने डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखा है. उनकी पहली निर्देशित फिल्म 'सिग्मा' 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 'सिग्मा' की रिलीज के मौके पर जेसन संजय को उनके परिवार का भी सपोर्ट मिला.

थलापति विजय की पत्नी संगीता सोर्नालिंगम और उनकी बेटी दिव्या साशा जेसन संजय को सपोर्ट करने के लिए उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'सिग्मा' का फर्स्ट डे, फर्स्ट शो देखने चेन्नई के कमला थिएटर पहुंचीं. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें संगीता और दिव्या को अपनी कार से उतरकर थिएटर की ओर जाते हुए देखा जा सकता है.

'सिग्मा' के बारे में जान लीजिए

जेसन संजय के लिए 'सिग्मा' काफी खास है, क्योंकि ये बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म है. फिल्म में संदीप किशन और फारिया अब्दुल्ला लीड रोल में हैं. वहीं, राजू सुंदरम, शिव पंडित, अनबू थासन और योग जपी भी फिल्म में अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म का संगीत एस. थमन ने दिया है, जबकि इसकी सिनेमैटोग्राफी कृष्णन वसंत ने की है. 'सिग्मा' तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई है.

Sangeetha and Divya Sasha came to watch #Sigma movie at Kamala ♥️



pic.twitter.com/fFIexqtyMU — Ayyappan (@Ayyappan_1504) October 2, 2026

पिता थलापति विजय फिल्म देखकर क्या कहेंगे?

फिल्म की रिलीज से पहले अपने यूट्यूब शो पर पियरल माने से बात करते हुए जेसन संजय ने अपने पिता विजय के बारे में बात की थी. जब उनसे पूछा गया कि अगर उनके पिता विजय फिल्म देखने के बाद उन्हें फोन करें और करीब एक मिनट तक कुछ न बोलें, तो वह क्या समझेंगे, इस पर जेसन ने कहा, 'मेरे पिता आमतौर पर एक शांत व्यक्ति हैं. वो अपना समय लेते हैं. अगर मैं कोई सवाल पूछता हूं, तो वह जवाब देने में 10 सेकंड लेंगे.'

जेसन ने आगे कहा, 'अगर वो पूरे समय शांत रहते हैं, तो मैं पूछूंगा कि क्या आपने कॉल काट दिया, अप्पा? सोचो, अपने रिजल्ट पर पहुंचे और फिर मुझे कॉल करो, मुझे ईमेल करो या और कुछ. लेकिन उन्हें फिल्म पसंद आएगी और गर्व होगा.'

संगीता ने वापस लिया था तलाक का केस

जेसन संजय की फिल्म की स्क्रीनिंग के बीच उनकी मां संगीता एक बार फिर चर्चा में हैं. दरअसल, फरवरी 2026 में उन्होंने चेन्नई के पास चेंगलपट्टू फैमिली कोर्ट में विजय से तलाक के लिए याचिका दायर की थी. इसके बाद इस मामले में कई बार सुनवाई टली. 15 जून की सुनवाई के बाद संगीता ने केस वापस लेने की इच्छा जताई थी. इसके बाद 7 अगस्त को उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने अपनी याचिका वापस लेने की पुष्टि की.

कोर्ट ने उनकी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी और मामला बंद कर दिया. हालांकि, अदालत ने भविष्य में जरूरत पड़ने पर नई याचिका दाखिल करने की गुंजाइश भी रखी थी. बता दें कि विजय और संगीता ने 25 अगस्त 1999 को चेन्नई में शादी की थी. दोनों के दो बच्चे हैं.