साउथ सिनेमा के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर ने आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ और को-ओनर काव्या मारन के साथ अपने रिश्ते को शादी का नाम दे दिया है. दोनों ने 11 नवंबर, 2026 को ग्रीस में डेस्टिनेशन वेडिंग की. इस खास मौके पर उनके परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए.

रिसेप्शन पार्टी में पहुंचीं संगीता सोरनलिंगम

शनिवार, 21 नवंबर को काव्या और अनिरुद्ध ने चेन्नई में ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया, जिसमें फिल्म और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. सुपरस्टार रजनीकांत से लेकर कमल हासन और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय तक ने इस समारोह में शिरकत की. इस बीच विजय की पत्नी संगीता सोरनलिंगम भी रिसेप्शन में पहुंचीं, लेकिन वो अपने पति से अलग आईं. दोनों को साथ नहीं देखा गया.

संगीता ने काव्या-अनिरुद्ध को दी बधाई

काव्या और अनिरुद्ध की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी से संगीता की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. तस्वीर में वो न्यूलीवेड कपल के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके चेहरे पर मुस्कान दिखी. उनके लुक की बात करें तो उन्होंने येलो कलर का शरारा सूट पहना था, जिसके साथ क्रीम कलर का दुपट्टा कैरी किया था. उन्होंने लाइट मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक पूरा किया.

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दो बच्चों के माता-पिता हैं विजय-संगीता

विजय और संगीता की पर्सनल लाइफ पिछले कुछ समय से चर्चा में है. फरवरी 2026 में संगीता ने स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954 के तहत चेंगलपट्टू कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी. हालांकि, अगस्त में उन्होंने अपनी तलाक की अर्जी वापस ले ली थी, जिसके बाद ये मामला बंद हो गया.

विजय-संगीता की लव स्टोरी

विजय और संगीता की मुलाकात 90 के दशक के आखिर में हुई थी. श्रीलंकाई मूल की संगीता उस समय लंदन में रहती थीं. बताया जाता है कि विजय की फिल्म 'पूवे उनक्कागा' देखने के बाद वो उनकी फैन बन गई थीं. दोनों ने 1998 में ब्रिटेन में अपनी शादी रजिस्टर कराई थी. इसके बाद 1999 में चेन्नई में पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की. दोनों के दो बच्चे हैं, जिनका नाम जेसन संजय और दिव्या साशा है.

तृषा कृष्णन संग जुड़ रहा विजय का नाम

वहीं, विजय का नाम पिछले काफी समय से साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के साथ भी जोड़ा जा रहा है. खबरें हैं कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. दोनों को अक्सर कई मौकों पर साथ भी देखा जाता है.