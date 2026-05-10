तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. उन्होंने 10 मई को चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इस समारोह में विजय का पूरा परिवार पहुंचा. अभिनेता से नेता बने विजय के शपथ ग्रहण समारोह में साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी पहुंची. इस दौरान उनका रॉयल अंदाज देखने को मिला. उनका लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

साड़ी पहनकर पहुंची तृषा कृष्णन

तृषा अपने दोस्त विजय के शपथ ग्रहण समारोह में लाइट ब्लू कलर की साड़ी पहनकर पहुंचीं. उनका ये ट्रेडिशनल लुक काफी एलिगेंट और रिच फील दे रहा था. साड़ी के साथ उन्होंने गोल्डन बॉर्डर कैरी किया. तृषा ने अपने लुक को मिनिमल मेकअप के साथ पूरा किया. बालों को उन्होंने जूड़े में बांधा हुआ था, जिसमें गजरा लगा हुआ था, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को और ज्यादा निखार रहा था. माथे पर छोटी बिंदी उनके लुक को क्लासिक और ग्रेसफुल टच दे रही है.

Tamil Nadu: Actor Trisha Krishnan at the Jawaharlal Nehru Stadium in Chennai, where TVK Chief C Joseph Vijay will take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu, shortly. pic.twitter.com/VmvDUqIjIq — ANI (@ANI) May 10, 2026

तृषा कृष्णन की आंखों में दिखी नमी

इसके साथ तृषा ने मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी, जिसमें नेकलेस और इयररिंग्स शामिल थे. उनकी ज्वेलरी और साड़ी का कॉम्बिनेशन उनके पूरे अटायर को कंप्लीट कर रहा है और उन्हें बेहद एलीगेंट और आकर्षक लुक दे रहा है. सामने आई तस्वीरों में तृषा की आंखों में नमी दिखीं. इसके साथ उनके चेहरे पर विजय के मुख्यमंत्री बनने की खुशी भी साफ झलक रही है.

थलपति विजय के साथ जुड़ रहा तृषा कृष्णन का नाम

तृषा कृष्णन साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो मुख्य रूप से तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती हैं. बता दें कि विजय की पत्नी द्वारा तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने के बाद से तृषा का नाम लगातार सुपरस्टार के साथ जोड़ा जा रहा है. इसके बाद विजय को कई इवेंट्स में तृषा के साथ देखा गया, जिसके बाद दोनों के रिश्ते की अटकलें लगने लगी थीं.