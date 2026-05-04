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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाकितने अमीर हैं थलपति विजय? सोना-चांदी से लेकर प्रॉपर्टी तक संपत्ति जानकर हो जाएंगे हैरान

कितने अमीर हैं थलपति विजय? सोना-चांदी से लेकर प्रॉपर्टी तक संपत्ति जानकर हो जाएंगे हैरान

Vijay Net Worth: अभिनेता से नेता बने सुपरस्टार विजय की पार्टी TVK आज तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में आगे चल रही है. इसी बीच आइए विजय की संपत्ति, उनके लाइफस्टाइल और फिल्मी करियर के बारे में जानते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 May 2026 02:42 PM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं. इस बार चुनावी मैदान में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार विजय भी हैं और उनकी नई पार्टी TVK शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है. अभी वो बाकी पार्टियों से आगे चल रहे है, जिससे उनका राजनीतिक सफर भी मजबूत नजर आ रहा है. इसी बीच आइए विजय के करियर, संपत्ति और लाइफस्टाइल पर एक नजर डालते हैं.

18 साल की उम्र में बने लीड एक्टर

22 जून 1974 को जन्मे विजय का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है. वो एक फिल्मी परिवार से आते हैं, उनके पिता एस. ए. चंद्रशेखर एक निर्देशक हैं और मां शोबा चंद्रशेखर एक सिंगर हैं. विजय ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी और बाद में 18 साल की उम्र में फिल्म 'नालैया थीरपू' से लीड एक्टर के तौर पर डेब्यू किया. धीरे-धीरे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और अब तक करीब 69 फिल्मों में काम कर चुके हैं. उनकी मेहनत और अलग अंदाज ने उन्हें तमिल सिनेमा का 'थलपति' बना दिया.

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करोड़ों के मालिक हैं विजय

उनकी संपत्ति की बात करें, तो पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, चुनावी एफिडेफिट में विजय ने अपनी कुल संपत्ति लगभग 603 करोड़ रुपये बताई है. इसमें से 400 करोड़ रुपये से ज्यादा उनकी चल संपत्ति है और करीब 198 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. इसके अलावा उनकी कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट, रियल एस्टेट निवेश और कई बिजनेस से भी होती है. साथ ही उनके पास करीब 883 ग्राम सोना और 15 लाख रुपये के चांदी के ज्वेलरी भी हैं.

इसके अलावा विजय की लाइफस्टाइल भी लग्जरी है. उन्हें महंगी कारों का शौक है और उनके कलेक्शन में BMW 530d, Lexus, Toyota Vellfire और BMW i7 जैसी गाड़ियां शामिल हैं. इसके अलावा चेन्नई और कई जगहों पर उनके पास कई घर और कमर्शियल प्रॉपर्टी हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके पास कोडाइकनाल में भी करोड़ों की खेती की जमीन है. 

विजय की सुपरहिट फिल्में

विजय ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी है, जिनमें थेरी, मंडल, बीस्ट, शाहजहां और लियो जैसी फिल्में शामिल है. खासकर लियो ने 2023 में बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे. उनकी आने वाली फिल्म 'जन नायकन' को लेकर भी काफी चर्चा है, जो उनकी आखिरी फिल्म बताई जा रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म सेंसर बोर्ड की मंजूरी, कोर्ट केस और ऑनलाइन लीक जैसी समस्याओं के कारण अब तक रिलीज नहीं हो पाई है.

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Published at : 04 May 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Vijay Thalapathy Tamil Nadu Elections 2026 TVK Party
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