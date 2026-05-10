थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनते ही खुशी से झूमे सेलेब्स, सोशल मीडिया पर लगा बधाइयों का तांता

तमिल सुपरस्टार थलपति विजय आखिरकार तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं. अभिनेता से राजनेता बने विजय ने 10 मई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में शपथ ली. इस समारोह में उनके माता-पिता और करीबी दोस्त शामिल हुए. थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनते ही साउथ सेलेब्स खुशी से झूम उठे हैं. सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया है.

कमल हासन ने दी बधाई

फिल्म निर्माता पा. रंजीत ने विजय को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी. उन्होंने लिखा, 'तमिलगा वेट्री कझगम के नेता श्री जोसेफ विजय को हार्दिक बधाई, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रहे हैं. मुझे विश्वास है कि आप एक जन-कल्याणकारी सरकार का नेतृत्व करेंगे.' कमल हासन ने लिखा, 'तमिलनाडु विजय लीग के अध्यक्ष और तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री मेरे भाई विजय के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़े और नई ऊंचाइयों को छुए. मेरी ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं.'

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सत्यराज ने शेयर किया वीडियो

अभिनेता सत्यराज ने विजय को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभालने पर बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है. वहीं, फिल्म निर्माता आरजे बालाजी ने भी विजय को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय! यह वाकई अविश्वसनीय है. आपको और आपकी पूरी कैबिनेट को ढेर सारी बधाइयां. आपकी सोच और इरादों को देखते हुए, मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी समावेशी और प्रगतिशील सरकार हमारे राज्य को एक नए स्तर पर ले जाएगी. आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं सर! भगवान हम सभी पर कृपा बनाए रखें.'

जाह्नवी कपूर ने दी शुभकामनाएं

जाह्नवी कपूर ने भी विजय को बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने पर बधाई हो थलपति सर. लाखों फैंस और लोगों के लिए एक ऐतिहासिक पल.' पूजा हेगडे ने भी विजय को बधाई दी है. अभिनेता प्रकाश राज और आर माधवन ने भी विजय के सीएम बनने पर खुशी जाहिर की है.

Congratulations Thalapathy @actorvijay sir on becoming the New Chief Minister of Tamil Nadu ✨

A historic moment for millions of fans and people ❤️#CMJosephVijay pic.twitter.com/xB6oOerGa0 — Jahnavi Kapoor (@JahnviKapoor_FC) May 10, 2026

दुलकर सलमान ने शेयर की तस्वीर

दुलकर सलमान ने विजय को बधाई देते हुए लिखा, 'लोगों के हीरो से लेकर लोगों के मुख्यमंत्री तक... विजय अन्ना को हार्दिक शुभकामनाएं! आपकी अगुवाई में तमिलनाडु नई ऊँचाइयों को छुए. जन नायक.' कोरियोग्राफर प्रभुदेवा ने भी विजय को शुभकामनाएं दी है.

From the people's hero to the people's Chief Minister... Hearty wishes to @actorvijay Vijay Anna! May Tamil Nadu reach new heights under your leadership.. 💐❤️❤️



Jana Nayakan !!! 🔥@TVKVijayHQ pic.twitter.com/Mqc3ZpUU4z — Dulquer Salmaan (@_dulQuer) May 10, 2026

स्टेज पर भावुक दिखे थलपति विजय

बता दें कि जब विजय स्टेज पर आए तो वो काफी भावुक दिखे. पूरा स्टेडियम 'विजय, विजय' के नारों से गूंज रहा था. उन्होंने अपनी शपथ की शुरुआत, 'सी जोसेफ विजय एनम नान (मैं, सी जोसेफ विजय)' से की. इसके बाद उन्होंने देश की एकता बनाए रखने, अपने काम को ईमानदारी से करने और बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय देने की बात कही. उनके परिवार वाले भी इस दौरान उन्हें सपोर्ट करते नजर आए. खास बात ये है कि आमतौर पर धोती और शर्ट पहनने वाले विजय इस बार पैंट-सूट में नजर आए.

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