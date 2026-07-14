जन नायकन रिलीज डेट: बेटे जेसन की 'सिग्मा' से होगा थलपति विजय की फिल्म का क्लैश?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाJana Nayagan Release Date: बेटे जेसन की 'सिग्मा' से होगा थलपति विजय की फिल्म का क्लैश?

Jana Nayagan Release Date: बेटे जेसन की 'सिग्मा' से होगा थलपति विजय की फिल्म का क्लैश?

जेसन संजय की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म 'सिग्मा' की रिलीज 31 जुलाई को है. वहीं विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' के भी जल्द ही रिलीज की चर्चा है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 14 Jul 2026 09:19 PM (IST)
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थलापति विजय की लास्ट फिल्म 'जन नायकन' चर्चा में बनी है. फिल्म लंबे समय से डिले हो रही है. हालांकि, अब खबरें हैं कि फिल्म जल्द ही रिलीज होने वाली है. रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म जुलाई के आखिर तक रिलीज हो सकती है. अगर ऐसा हुआ तो विजय की फिल्म बेटे जेसन संजय की डेब्यू फिल्म सिग्मा से क्लैश करेगी.

बता दें कि जन नायकन जनवरी में रिलीज होने वाली थी. लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट न मिलने पर फिल्म डिले हो गई और डिले होते-होते जनवरी से जुलाई का महीना आ गया है. अब जाकर फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है. फिल्म को A सर्टिफिकेट मिला है. हालांकि, KVN प्रोडक्शन ने अभी तक इंडिया में फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है. लेकिन यूके में फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. वहां फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होगी. फिल्म की ए़डवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है.

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वहीं टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म डिस्ट्रिक्ट ने अनाउंस किया है कि फिल्म 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है. हालांकि, मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है. पर अगर फिल्म जुलाई के आखिर में रिलीज हुई तो इस फिल्म का क्लैश विजय के बेटे जेसन संजय की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'सिग्'मा से क्लैश होगी. फिल्म को Lyca प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है. फिल्म में संदीप किशन और फारिया अब्दुल्ला लीड रोल में हैं. सिग्मा 31 जुलाई को रिलीज होगी. 

'जन नायकन' में ममिता बैजू, बॉबी देओल और पूजा हेगड़े अहम रोल में हैं. कहा जा रहा है कि ये फिल्म अनिल रविपुडी की 'भगवंत केसरी' का रीमेक है. बता दें कि अप्रैल महीने में फिल्म ऑनलाइन लीक भी हुई थी. उस वक्त इस मामले में कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया था.

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About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 14 Jul 2026 09:19 PM (IST)
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