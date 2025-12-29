थलापति विजय एयरपोर्ट पर गिरे, बेकाबू हुए फैंस, मची अफरा-तफरी, इस हालत में घर पहुंचे एक्टर

साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की फैन-फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि जहां भी एक्टर स्पॉट होते हैं, वहीं से फैंस की भीड़ लग जाती है. थलापति विजय इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं. इस बीच एक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी है. दरअसल, थलापति विजय बीती शाम को चेन्नई एयरपोर्ट पर गिर गए. एयरपोर्ट से उनका वीडियो सामने आया है जिसमें एक्टर को बड़ी मशक्कत के साथ गाड़ी तक पहुंचाया गया.

बेकाबू फैंस के बीच एयरपोर्ट पर गिरे थलपति विजय

दरअसल, थलापति विजय अपनी आखिरी फिल्म जया नायकन के ऑडियो लॉन्च के लिए मलेशिया गए हुए थे. बीते दिन मलेशिया में फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट हुआ, जहां उन्होंने कन्फर्म किया कि इस फिल्म के बाद वह एक्टिंग से किनारा कर रहे हैं. 28 दिसंबर की शाम को थलापति विजय मलेशिया से चेन्नई लौटे. जैसे ही एक्टर एयरपोर्ट पर आए, फैंस की भीड़ उनके इंतजार में खड़ी थी और एक्टर को देखते ही बेकाबू हो गई.

पीटीआई के एक्स हैंडल पर जारी वीडियो के मुताबिक, थलापति विजय को गार्ड भीड़ से बचाते हुए गाड़ी के पास ले जा रही थी. गाड़ी के करीब पहुंचते ही एक्टर गिर गए. हालांकि, बॉडीगार्ड्स ने उन्हें तुरंत उठाया और गाड़ी में बिठाया. बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट परिसर में खड़ी एक्टर की एक कार को भी नुकसान पहुंचा है. थलापति विजय के साथ ऐसी हरकत करने पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं.

VIDEO | TVK chief Vijay stumbled and fell while trying to get into his car at the Chennai airport.



A large crowd of fans gathered to welcome him as he returned from Malaysia.



(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/x42Kpd0AsW — Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025