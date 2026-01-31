'प्रोड्यूसर के लिए लग रहा बहुत बुरा', 'जन नायकन' विवाद पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी

एच. विनोद की फिल्म 'जना नायकन' 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, हालांकि इस फिल्म को सीबीएफसी से सर्टिफिकेशन मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है. यह फिल्म, थलपति विजय की पॉलिटिक्स जॉइन करने के बाद आखिरी फिल्म है. वहीं मद्रास हाई कोर्ट में कई सुनवाई के बाद भी 'जना नायकन' सर्टिफिकेट को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है. अब, कई देरी के बाद, विजय ने इस पर चुप्पी तोडी है और कहा है कि उन्हें 'जना नायकन' के प्रोड्यूसर्स के लिए बुरा लग रहा हैय

'जना नायकन' के रिलीज न होने पर विजय ने तोड़ी चुप्पी

एनडीटीवी के साथ बातचीत में, विजय ने कहा कि उन्हें अपने प्रोड्यूसर के लिए सच में बुरा लग रहा है, क्योंकि राजनीति में आने के उनके फैसले से 'जन नायकन' पर बुरा असर पड़ा है. उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति में आने के बाद आने वाली मुश्किलों का अंदाज़ा था और वह इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन उनके प्रोड्यूसर को हो रही परेशानी उन्हें दुख पहुंचाती है. यह विजय की किसी नेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ पहली सीधी बातचीत थी, जिसे उन्होंने एक "मॉक इंटरव्यू" बताया, और कहा कि भले ही कुछ लोगों को लगे कि उन्होंने कम बात की, लेकिन उनका मानना ​​है कि वह अपने भाषणों के ज़रिए जनता से बात करते रहते हैं और सही समय पर मीडिया से और ज़्यादा खुलकर बात करेंगे.

जना नायकन हुई पोस्टपोन

बता दे कि विजय की फिल्म जना नायकन 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन सर्टिफिकेशन की दिक्कतों की वजह से इसे बाद में पोस्टपोन कर दिया गया. फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ में देरी के बाद अनाउंस किया, "बहुत भारी मन से हम अपने वैल्यूड स्टेकहोल्डर्स और दर्शकों के साथ यह अपडेट शेयर कर रहे हैं. 9 जनवरी को बेसब्री से इंतज़ार की जा रही फिल्म जना नायकन की रिलीज़ को कुछ ऐसे कारणों से पोस्टपोन कर दिया गया है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं."

स्टेटमेंट में आगे कहा गया, "हम इस फिल्म को लेकर लोगों की उम्मीदों, एक्साइटमेंट और भावनाओं को समझते हैं, और यह फैसला हममें से किसी के लिए भी आसान नहीं था. नई रिलीज़ डेट जल्द ही अनाउंस की जाएगी. तब तक, हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप धैर्य रखें और अपना प्यार बनाए रखें. आपका अटूट सपोर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत है और पूरी जना नायकन टीम के लिए सब कुछ है."

'जना नायकन' के बारे में

एच विनोद द्वारा निर्देशित, 'जना नायकन' एक कमर्शियल एंटरटेनर बताई जा रही है जिसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स भी हैं. इस फिल्म में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, मामिथा बैजू, गौतम मेनन, प्रकाश राज और अन्य कलाकार हैं, और इसका संगीत अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है. फिल्म को विजय के राजनीति में पूरी तरह से आने से पहले उनकी आखिरी फिल्म के तौर पर ज़ोरदार तरीके से प्रमोट किया गया है, जिससे इसकी रिलीज़ को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है.