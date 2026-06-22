Thalapathy Vijay Birthday: दक्षिण भारतीय सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और अब तमिलनाडु के सीएम भी बन चुके थलापति विजय ने अपने 30 साल से ज्यादा के एक्टिंग करियर में कई हसीनाओं के साथ काम किया है. आज हम आपको उनके बर्थडे के मौके पर एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं जिसने 23 साल पहले विजय की फिल्म से डेब्यू किया था. जबकि आज वो ग्लोबल स्टार के रूप में पहचान रखती हैं.

कौन हैं ये ग्लोबल स्टार?

बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक में इस हसीना ने नाम कमाया है. यहां बात हो रही हैं 'देसी गर्ल' के नाम से मशहूर प्रियंका चोपड़ा की. प्रियंका चोपड़ा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. वो कई बेहतरीन बॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं. वहीं हॉलीवुड में भी वो अपने टैलेंट की छाप छोड़ चुकी हैं. लेकिन, कम ही फैंस जानते हैं कि उनके एक्टिंग करियर का आगाज साउथ सिनेमा से हुआ था.

ये भी पढ़ें: महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की 'वाराणसी' की शूटिंग शुरू, सामने आई सेट से पहली तस्वीर

थलापति विजय और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म

प्रियंका चोपड़ा ने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था. इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख किया था. हिंदी सिनेमा में काम करने से पहले वो साउथ सिनेमा में नजर आई थीं. उनकी पहली फिल्म थी 'तमिजान'. साल 2002 में आई ये एक तमिल फिल्म थी, जिसमे प्रियंका की जोड़ी विजय के साथ बनी थी.

2003 में किया था बॉलीवुड डेब्यू

प्रियंका चोपड़ा ने इसके बाद हिंदी सिनेमा में अपनी शुरुआत की थी. बॉलवुड में उनका डेब्यू सनी देओल की फिल्म 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई' से हुआ था. ये फिल्म साल 2003 में आई थी. वहीं हॉलीवुड की दुनिया में उनका डेब्यू थ्रिलर सीरीज 'क्वांटिको' (2015) से हुआ था. इसमें उन्होंने एलेक्स पैरिश नाम का किरदार निभाया था.

ये भी पढ़ें: आमिर खान की इस फिल्म ने 'दंगल' को बुरी तरह पछाड़ा था, 6046 परसेंट का हैरान करने वाला प्रॉफिट, बॉक्स ऑफिस पर काटा था बवाल

अब क्या कर रहे हैं विजय-प्रियंका?

थलापति विजय फिल्मी दुनिया से दूरी बना चुके हैं. अब वो तमिलनाडु के सीएम हैं. हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 'टीवीके' सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. वहीं प्रियंका चोपड़ा लगातार एक्टिंग फील्ड में एक्टिव हैं. साल 2027 में उनकी फिल्म 'वाराणसी' रिलीज होगी. वहीं हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया को दिए इंटरव्यू में प्रियंका ने बताया कि वो एक प्रोजेक्ट पर हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जोली के साथ भी काम करने वाली हैं.