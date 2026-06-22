Thalapathy Vijay Birthday: दक्षिण भारतीय सिनेमा के मशहूर एक्टर थलापति विजय ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं. सिनेमा में अपना अहम योगदान देने के बाद अब विजय राजनीति की पिच पर हाथ आजमा रहे हैं. हाल ही में वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे. विजय अब पूरी तरह से फिल्मी दुनिया से दूर हो चुके हैं. लेकिन, बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था. इसके चलते वो सिर्फ 18 साल की उम्र में लीड हीरो बन गए थे.

52 साल के हुए थलापति विजय

थलापति विजय आज 52 साल के हो गए हैं. इस दिग्गज एक्टर और पॉलिटिशियन का जन्म 22 जून 1974 को तमिलनाडु की राजधनी चेन्नई में हुआ था. उनके पिता का नाम एस. ए. चंद्रशेखर हैं जो तमिल सिनेमा के दिग्गज फिल्ममेकर हैं. वहीं उनकी मां का नाम शोभा चंद्रशेखर हैं जो गायिका हैं.

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जब घर छोड़कर चले गए थे विजय

विजय ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में वेत्री, कुदुंबम, वसंत रागन, सत्तम ओरु विलैयाट्टु और इथु एंगाल नीथी जैसी फिल्मों में काम किया था. वहीं जब विजय ने लीड एक्टर के रूप में काम करने की इच्छा जाहिर की थी तो उनके पिता ने मना कर दिया था. इसके चलते पिता से नाराज होकर विजय घर छोड़कर चले गए थे. हालांकि बाद में उनके पिता ने उन्हें ढूंढ निकाला था. विजय चेन्नई में उद्यम थिएटर में फिल्म देखते हुए पाए गए थे.

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18 साल की उम्र में बने थे हीरो

विजय ने महज 18 साल की उम्र में अपना करियर लीड एक्टर के रूप में शुरू कर दिया था. उनकी लीड एक्टर के रूप में पहली फिल्म 'नालैया थीरपू' थी. साल 1992 में आई इस फिल्म का डायरेक्शन उनके पिता चंद्रशेखर ने किया था. इसके बाद विजय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

विजय की बेहतरीन फिल्में

साल 1992 में डेब्यू करने वाले विजय ने अपने 30 साल से ज्यादा के करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं. उन्होंने अपने करियर में करीब 70 फिल्मों में काम किया है. उनकी बेहतरीन फिल्मों में मास्टर, लियो, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, थुप्पाक्क, मेर्सल, थेरी, सरकार, पूवे उन्नकंगा, थुल्लाडा मनमम थुल्लम, घिल्ली, कढ़ालुक्कू मरियाढई आदि शामिल हैं.

राजनीति में भी हिट हुए विजय

थलापति विजय ने फरवरी 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी 'तमिलगा वेट्ट्री कज़गम' (TVK) बनाई थी. दो साल बाद यानी हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनावी मैदान में थी और तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. 234 सीटों में से विजय की पार्टी ने 108 सीटें जीती थीं. इसके बाद विजय तमिलनाडु के सीएम बने थे.