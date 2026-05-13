साउथ सुपरस्टार विजय अब राजनीति के भी बड़े चेहरे बन चुके हैं. तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद उन्होंने हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. चेन्नई में हुए शपथ ग्रहण समारोह में कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. वहीं विजय के सीएम बनने के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं.

थलपति विजय के सीएम बनने पर रजनीकांत का पहला रिएक्शन

तमिलनाडु की राजनीति में हुए इस बड़े बदलाव के बीच रजनीकांत कल, 12 मई को चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नजर आए. इस दौरान रजनीकांत से विजय के सीएम बनने को लेकर सवाल किया. PTI के शेयर किए गए वीडियो में रजनीकांत मुस्कुराते हुए नजर आए. उन्होंने हाथ जोड़कर ग्रीट किया और बिना कुछ आगे बढ़ गए. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

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पहले दे चुके हैं बधाई

हालांकि एयरपोर्ट पर रजनीकांत ने इस मुद्दे पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन 4 मई को चुनाव नतीजे आने के बाद वो पहले ही विजय को जीत की बधाई दे चुके थे. रजनीकांत ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर विजय को बधाई दी थी. उन्होंने नोट में लिखा था, 'हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने पर विजयी TVK के अध्यक्ष विजय और उनकी पार्टी के सभी सदस्यों को मेरी हार्दिक बधाई.'

VIDEO | Chennai: Tamil Superstar Rajinikanth smiles and leaves when asked about C Joseph Vijay becoming CM.



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/t6reQ2YhjD — Press Trust of India (@PTI_News) May 12, 2026

बता दें, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार थलपति विजय ने 10 मई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले संबोधन में थलापति विजय ने जनता को भरोसा दिलाया कि वे कभी भी सार्वजनिक धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि वे राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं.

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विजय की पार्टी टीवीके ने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की. उन्होंने पहले ही विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया.