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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाआर बी चौधरी को अंतिम विदाई देने पहुंचे थलापति विजय, जीवा को गले लगाकर दी सांत्वना

आर बी चौधरी को अंतिम विदाई देने पहुंचे थलापति विजय, जीवा को गले लगाकर दी सांत्वना

RB Choudary Death: आर बी चौधरी के निधन से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में शोक में है. अंतिम संस्कार से पहले थलापति विजय ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी. आर बी चौधरी ने अपनी फिल्मों से कई कलाकारों को पहचान दी थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 07 May 2026 07:19 AM (IST)
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तमिल फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है, जिसने कलाकारों और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है. मशहूर फिल्म निर्माता आर बी चौधरी का एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया. ये हादसा मंगलवार को उदयपुर में हुआ. उनके जाने से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. कई बड़े सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने और उनके परिवार को सांत्वना देने पहुंचे. अभिनेता और पॉलिटिशियन थलापति विजय भी इस दुख की घड़ी में मौजूद रहे. उनका आर बी चौधरी से खास रिश्ता रहा था इसलिए वो भावुक नजर आए.

अंतिम दर्शन करने पहुंचे विजय

चेन्नई में बुधवार को उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां फिल्म इंडस्ट्री से कई बड़ी हस्तियां पहुंचीं. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो और तस्वीरों में विजय को आर बी चौधरी के पार्थिव शरीर पर फूल अर्पित करते देखा गया. उनका चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो इस खबर से अंदर तक टूट गए हैं.

इसके बाद उन्होंने आर बी चौधरी के छोटे बेटे जीवा को गले भी लगाया, जो अपने पिता को खोने के बाद रो पड़े. ये पल बहुत भावुक था और वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं. इसके अलावा विक्रम, सूर्या, मामूर्ति जैसे कई दिग्गज कलाकार भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. कई सितारों ने सोशल मीडिया पर शोक जताया और उन्हें याद किया.

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आर बी चौधरी का करियर 

अगर उनके करियर की बात करें, तो आर बी चौधरी तमिल सिनेमा के जाने माने निर्माता थे. उन्होंने 'सुपर गुड फिल्म्स' नाम की कंपनी की स्थापना की थी, जिसके तहत कई हिट फिल्में बनीं. खास तौर पर 1996 में आई फिल्म Poove Unakkaga ने विजय के करियर को नई दिशा दी थी. उस समय विजय फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, लेकिन इस फिल्म की सफलता ने उन्हें स्टार बना दिया. ये फिल्म लंबे समय तक सिनेमाघरों में चली और बाद में दूसरी भाषाओं में भी बनाई गई.

इसके अलावा आर बी चौधरी ने नट्टामई, सूर्यवंशम, थुल्लाथा मनमुम थुल्लुम जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई. उनका योगदान सिर्फ फिल्मों तक नहीं था, बल्कि उन्होंने कई कलाकारों के करियर को संवारने में भी बड़ी भूमिका निभाई. उनके अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है.

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Published at : 07 May 2026 07:19 AM (IST)
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Vijay RB Choudary Death
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