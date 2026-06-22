'लाखों दिलों में बसने वाले...' PM मोदी से कमल हासन तक, विजय को दिग्गजों ने विश किया बर्थडे

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'लाखों दिलों में बसने वाले..' PM मोदी से कमल हासन तक, थलापति विजय को दिग्गजों ने विश किया बर्थडे

'लाखों दिलों में बसने वाले..' PM मोदी से कमल हासन तक, थलापति विजय को दिग्गजों ने विश किया बर्थडे

Thalapthy Vijay 52nd Birthday: तमिलनाडु के सीएम और एक्टर थलापति विजय के जन्मदिन पर पीएम मोदी से लेकर कमल हासन तक कई दिग्गजों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 22 Jun 2026 12:04 PM (IST)
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Thalapthy Vijay 52nd Birthday: दिग्गज एक्टर और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं. एक्टर का जन्म 23 जून 1974 को तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था. फिल्मी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके विजय अब राजनीति में भी चमक रहे हैं. उनके बर्थडे के मौके पर उन्हें पीएम मोदी से लेकर कमल हासन तक, कई दिग्गजों ने शुभकामनांए दी हैं.

पीएम मोदी ने की स्वस्थ जीवन की कामना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थलापति विजय को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है. पीएम ने एक्स पर लिखा, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु सी. जोसेफ विजय जी को जन्मदिन की बधाई. मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं.'

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कमल हासन बोले- लाखों लोगों के दिलों में बसने वाले 

तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता कमल हासन ने भी विजय को बर्थडे विश किया है. उन्होंने लिखा, 'तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री, विजय तमिलगा विक्ट्री कमेटी के अध्यक्ष और लाखों लोगों के दिलों में बसने वाले प्यारे छोटे भाई विजय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं.'

राघव लॉरेंस ने कहा- आपके सभी सपने सच हों

साउथ के मशहूर एक्टर राघव लॉरेंस ने भी विजय को मजेदार अंदाज में बर्थडे विश किया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'हर साल मैं अपने 'नंबा' (दोस्त) को जन्मदिन की बधाई देता हूं, लेकिन इस साल यह कुछ खास है और मुझे तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए खुशी हो रही है. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और लगातार सफलता के लिए प्रार्थना करता हूं. आपके सभी सपने सच हों.'

तमिलनाडु के पूर्व सीएम स्टालिन ने भी दीं शुभकामनाएं

तमिलनाडु के पूर्व सीएम एम. के. स्टालिन ने भी विजय को बर्थडे विश किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, 'माननीय तमिलनाडु के सीएम थिरु एस. जोसेफ विजय को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. मैं कामना करता हूं कि आप खुशी और शारीरिक-मानसिक सेहत के साथ जनता की सेवा करते रहें.'

राहुल गांधी ने भी दीं शुभकामनाएं

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विजय के लिए सोशल मीडिया पर लिखा, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, थिरु जोसेफ विजय को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं. तमिल लोगों के अधिकारों, सम्मान और आकांक्षाओं की रक्षा करने तथा राज्य की प्रगति के लिए मिलकर काम करने में मैं आपके साथ हूं.'

थलापति विजय का सफर

थलापति विजय ने फिल्मी दुनिया में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद साल 1992 की फिल्म 'नालय थीरपु' से बतौर लीड एक्टर डेब्यू किया था. 33 साल के करियर में उन्होंने करीब 70 फिल्में कीं. उनकी कई फिल्में हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर साबित हुईं. सिनेमा में खास नाम कमाने के बाद विजय ने राजनीति में हाथ आजमाया और पहले ही प्रयास में उन्हें गजब की सफलता मिली. उनकी पार्टी 'टीवीके' ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में शानदार जीत दर्ज की थी और 10 मई को विजय ने तमिलनाडु के सीएम पद की शपथ ली थी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 12:04 PM (IST)
Tags :
PM Modi Thalapathi Vijay
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