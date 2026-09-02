थलापति विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया 41 हजार का चश्मा, लगाया गले

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाVideo: थलापति विजय ने बुजुर्ग महिला को पहनाया 41 हजार का चश्मा, लगाया गले

Video: थलापति विजय ने बुजुर्ग महिला को पहनाया 41 हजार का चश्मा, लगाया गले

थलापति विजय ने अपने एक कदम से अपने लाखों फैंस का दिल जीत लिया. एक बुजुर्ग महिला को उन्होंने अपना लग्जरी चश्मा गिफ्ट किया और उन्हें गले भी लगाया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 02 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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तमिलनाडु के सीएम और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय अक्सर ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं. आए दिन एक्टर अपने किसी न किसी कदम से फैंस का दिल जीत लेते हैं. एक बार फिर से वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. हालांकि इस बार वजह बेहद ख़ास और अलग है. दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के सीएम ने एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात की और उन्हें एक महंगा चश्मा गिफ्ट कर दिया. एक्टर का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

महिलाओं के ग्रुप को देखकर विजय ने रुकवाया काफिला

अभिनय की दुनिया में तीन दशक गुजारने के बाद थलापति विजय ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था. एक्टर अब पहले से भी ज्यादा बिजी हो गए हैं, क्योंकि अब उनके पास जिम्मेदारियों का भार पहले से ज्यादा है. हालांकि बिजी शेड्यूल के बीच भी वो आम लोगों के लिए समय निकाल लेते हैं.

हाल ही में एक्टर सलेम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे इसी बीच उनकी नजर रास्ते में खेतों में काम कर रही कुछ महिलाओं के एक ग्रुप पर पड़ी. उन्हें देखरक एक्टर ने अपना काफिला रुकवा दिया और महिलाओं से मुलाकात की. सीएम विजय को देखते ही आस-पास के कई लोग जमा हो गए. इस दौरान एक चेलम नाम की बुजुर्ग महिला सीएम के बिलकुल करीब चली गईं. 

बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया अपना 41 हजार का चश्मा

विजय ने पास आई महिला से उनका नाम और हाल-चाल पूछा. वहीं बाद में अभिनेता ने उस बुजर्ग महिला को लग्जरी फैशन ब्रैंड क्रिस्टियन डियोर का अपना महंगा चश्मा उतारकर पहना दिया. रिपोर्ट्स के मुताबक इसकी कीमत 41 हजार रुपये है. इसके बाद अभिनेता ने उन्हें गले भी लगाया और उनका हाथ पकड़कर आस-पास वॉक करते हुए भी दिखाई दिए.

महिला बोलीं- पहले हैरानी, फिर खुशी हुई 

समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए बुजुर्ग महिला ने कहा, 'मैं हैरान रह गई जब वो मेरे पास आकर खड़े हुए थे. फिर मैंने उन्हें बताया कि उन्हें देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है. उन्होंने मुझे सनग्लासेस गिफ्ट किया.'

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 02 Sep 2026 05:26 PM (IST)
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