थलापति विजय ने बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया 41 हजार का चश्मा, लगाया गले

तमिलनाडु के सीएम और तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय अक्सर ही किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं. आए दिन एक्टर अपने किसी न किसी कदम से फैंस का दिल जीत लेते हैं. एक बार फिर से वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में हैं. हालांकि इस बार वजह बेहद ख़ास और अलग है. दरअसल हाल ही में तमिलनाडु के सीएम ने एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात की और उन्हें एक महंगा चश्मा गिफ्ट कर दिया. एक्टर का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

महिलाओं के ग्रुप को देखकर विजय ने रुकवाया काफिला

अभिनय की दुनिया में तीन दशक गुजारने के बाद थलापति विजय ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था. एक्टर अब पहले से भी ज्यादा बिजी हो गए हैं, क्योंकि अब उनके पास जिम्मेदारियों का भार पहले से ज्यादा है. हालांकि बिजी शेड्यूल के बीच भी वो आम लोगों के लिए समय निकाल लेते हैं.

हाल ही में एक्टर सलेम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे इसी बीच उनकी नजर रास्ते में खेतों में काम कर रही कुछ महिलाओं के एक ग्रुप पर पड़ी. उन्हें देखरक एक्टर ने अपना काफिला रुकवा दिया और महिलाओं से मुलाकात की. सीएम विजय को देखते ही आस-पास के कई लोग जमा हो गए. इस दौरान एक चेलम नाम की बुजुर्ग महिला सीएम के बिलकुल करीब चली गईं.

VIDEO | Salem: Tamil Nadu CM C Joseph Vijay gifts the sunglasses he was wearing to an elderly woman, Chellam, who says, “I was surprised when he came and stood next to me. I told him how happy I was to see him, and he gifted me these sunglasses.”



(Full video available on PTI… pic.twitter.com/ppg5zpToYO — Press Trust of India (@PTI_News) September 1, 2026

बुजुर्ग महिला को गिफ्ट किया अपना 41 हजार का चश्मा

विजय ने पास आई महिला से उनका नाम और हाल-चाल पूछा. वहीं बाद में अभिनेता ने उस बुजर्ग महिला को लग्जरी फैशन ब्रैंड क्रिस्टियन डियोर का अपना महंगा चश्मा उतारकर पहना दिया. रिपोर्ट्स के मुताबक इसकी कीमत 41 हजार रुपये है. इसके बाद अभिनेता ने उन्हें गले भी लगाया और उनका हाथ पकड़कर आस-पास वॉक करते हुए भी दिखाई दिए.

महिला बोलीं- पहले हैरानी, फिर खुशी हुई

समाचार एजेंसी PTI से बात करते हुए बुजुर्ग महिला ने कहा, 'मैं हैरान रह गई जब वो मेरे पास आकर खड़े हुए थे. फिर मैंने उन्हें बताया कि उन्हें देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है. उन्होंने मुझे सनग्लासेस गिफ्ट किया.'