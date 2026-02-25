हनी से लेकर डी/ओ प्रसाद राव कनबदुतालेधु तक, ओटीटी पर यहां देखें ये शानदार तेलुगू फिल्में

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तेलुगू फिल्में और वेब सीरीज ढूंढ़ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. फरवरी महीने में कई शानदार तेलुगू फिल्में और सीरीज ओटीटी पर रिलीज हुई हैं. आइए नजर डालते हैं कौनसी फिल्म किस प्लेटफॉर्म पर और कब देख सकते हैं.

हनी

हनी एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर है. ये फिल्म 6 फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म में नवीन चंद्रा लीड रोल में हैं. अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म को आप सन नेक्स्ट पर देख सकते हैं. 27 फरवरी से फिल्म स्ट्रीम होगी. फिल्म को तेलुगू के अलावा तमिल भाषा में भी देख सकते हैं.

डी/ओ प्रसाद राव कनबदुतालेधु

ये फिल्म जी 5 की ओरिजनल सस्पेंस ड्रामा है. इस फिल्म में राजीव कनकला के साथ वसंतिका, उदय भानु, गायत्री भार्गवी और हिमा बिंदु जैसे स्टार्स भी हैं. 27 फरवरी से ये फिल्म जी 5 पर स्ट्रीम होगी.



Eesha

ये हॉरर थ्रिलर है. फिल्म में हेब्बा पटेल, सिरी हनमंथ, त्रिगुण, और अखिल राज जैसे स्टार्स थे. फिल्म थिएटर में 25 दिसंबर को रिलीज हुई थी. अब ये फिल्म ओटीटी पर भी रिलीज हो गई है. 20 फरवरी से फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है.



श्री चिदंबरम गारू

फिल्म श्री चिदंबरम गारू को वामसी तुम्माला ने डायरेक्ट कियाथा. फिल्म 6 फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला. फिल्म को डिजिटल राइट्स ETV Win ने खरीदे हैं. फिल्म 19 फरवरी को डिजिटल रिलीज के लिए शेड्यूल हुई थी.

मन शंकर प्रसाद गारू

सुपरस्टार चिरंजीवी और नयनतारा की ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई. ये फिल्म मकर संक्राति के मौके पर रिलीज हुई थी. फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले. ये फैमिली सेंट्रिक फिल्म थी और इमोशनल कर देने वाली कहानी ने फैंस को इंप्रेस किया. फिल्म जी 5 पर रिलीज हुई है. 11 फरवरी से फिल्म स्ट्रीम हो गई है. फिल्म को बहुत पसंद किया गया.