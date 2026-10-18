अभिनेता, निर्माता और राज्यसभा सदस्य कमल हासन ने शनिवार को दिवंगत संगीत निर्देशक देवा को श्रद्धांजलि अर्पित की. देवा के अचानक निधन से तमिल फिल्म उद्योग सदमे और शोक में डूब गया.

प्रख्यात संगीत निर्देशक के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के बाद कमल हासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर शोक संदेश लिखा. तमिल में कमल हासन ने लिखा, मेरे प्रिय भाई देवा के निधन की खबर से गहरा सदमा लगा है. वे उत्साह और जोश से भरे हुए थे और छोटी-छोटी बातों पर भी दिल खोलकर हंसते थे.

कमल हासन ने देवा को किया याद

कमल हासन ने कहा कि 'अव्वई शनमुगी', 'पम्मल के. संबंदम' और 'पंचतंत्रम' जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए बिताए सुखद पल उनकी आंखों में ताजा हो गए. उन्होंने आगे कहा, मेरी ओर से श्रद्धांजलि. उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं और सांत्वना.

அன்புச் சகோதரர் தேவா மறைந்துவிட்டார் என்கிற செய்தி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. உற்சாகமும் துறுதுறுப்பும் சிறு நகைச்சுவைக்கும் பெரிதாகச் சிரிக்கும் இயல்பும் கொண்டு வளையவந்தவர். அவ்வை சண்முகி, பம்மல் கே சம்பந்தம், பஞ்சதந்திரம் படங்களில் நாங்கள் இணைந்து வேலை செய்த காலங்களின் கலகலப்பு நினைவில் எழுகிறது. அவருக்கு என் அஞ்சலி. அவரது குடும்பத்தாருக்கும் என் ஆறுதல்களும் இரங்கல்களும். — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) October 17, 2026

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सितारों ने भी जताया दुख

दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के कई सितारों ने भी दिवंगत संगीत निर्देशक के निधन पर शोक व्यक्त किया. मलयालम अभिनेता निविन पॉली ने अपने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्‍स पर शोक संदेश लिखा, देवा सर, आपकी आत्मा को शांति मिले आपका संगीत पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा.

अभिनेता सूर्या के छोटे भाई और तमिल अभिनेता कार्थी ने लिखा, देवा सर की असीम ऊर्जा और मासूमियत उनके संगीत की तरह ही खास थी. उन्होंने अपने हर काम में एक अनूठी खुशी भर दी, और उनकी मधुर धुनें और चेन्नई का जीवंत संगीत हमेशा हमारे जीवन का हिस्सा रहेगा. उनके परिवार और मित्रों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं.

Deva sir’s boundless energy and childlike innocence were as special as his music. He brought a unique joy to everything he did, and his melodies and vibrant chennai gaana will always remain a part of our lives. My heartfelt condolences to his family and friends. https://t.co/l3CeOfWWHQ — Karthi (@Karthi_Offl) October 17, 2026

अभिनेता विजय सेतुपति ने सबसे पहले अपनी संवेदना व्यक्त की. उन्‍होंने तमिल में लिखा, तमिल फिल्म जगत के संगीत में अपनी छाप छोड़ने वाले देवा सर का निधन दुखद है. उनका संगीत और गीत हमेशा हमारी यादों में बसे रहेंगे. मेरी गहरी संवेदनाएं.

प्रसिद्ध गायिका सैंधवी ने इंस्टाग्राम पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, देवा सर के अचानक निधन से बहुत दुखी हूं. एक असाधारण संगीतकार और सच्चे विनम्र इंसान, उन्होंने अपने संगीत के माध्यम से हमें बहुत कुछ दिया है. संगीत जगत में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा और संजोया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा, मुझे उनसे अपना पहला गाना गाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, यह एक ऐसी याद है, जो मेरे लिए हमेशा खास रहेगी. हालांकि फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इस अवसर के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी. संगीत जगत के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति है. उनकी कमी बहुत खलेगी. उनके परिवार और उन सभी लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं.

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