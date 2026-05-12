सीएम थलापति विजय के फैसले पर कमल हासन ने किया सपोर्ट, बोले- शराब की दुकानों को हटाना जरूरी था

देश में पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए है. तमिलनाडु में भी टीवीके पार्टी की सरकार बन चुकी है. और तमिलनाडु का अपना नया सीएम भी मिल गया. फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले अभिनेता सी जोसेफ विजय ने सीएम पद की शपथ ली. मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही विजय को एक्शन मोड में देखा जा रहा है.

थलापति विजय ने शराब बिक्री को लेकर कड़ा फैसला लिया है. उन्होंने दो सप्ताह के अंदर तमिलनाडु में स्कूलों, मंदिरों के नजदीक करीब 717 शराब की दुकान बंद करने का आदेश दिया. इस फैसले का समर्थन सुपरस्टार कमल हासन, विशाल ने भी किया.

कमल हासन ने क्या है?

सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कमल हासन ने लिखा, 'मैं तमिलनाडु के नए सीएम और प्रिय विजय के इस कड़े फैसले का समर्थन करता हूं. स्कूलों, धार्मिक स्थलों और बस स्टैंड के पास से शराब की दुकानों को हटाना ज़रूरी था. यह सरकार की जिम्मेदारी है कि, ऐसी अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाए. आज यह आंकडा 717 है कल और ज्यादा होगा. निर्णायक फैसला, शुभकामनाएं.'

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वहीं, अभिनेता विशाल भी सोशल मीडिया पर लिखते हैं, 'स्कूलों के बच्चों की हमेशा से शिकायत रही है कि, शराब दुकान के संचालन के चलते उनको छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है.' वह लिखते हैं- हेट्स ऑफ टू यू विजय. स्कूल, धार्मिक स्थल के पास 717 शराब बंदी को लेकर अच्छा फैसला. उसमें से एक जो में जानता हूं आर के नगर. जहां स्कूल की लड़कियों की अक्सर शिकायत रहती थी उनको छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता था. भगवान तुम्हारी रक्षा करें, तुमको सलाम और इस सरकार को भी.

शरब बिक्री पर विजय ने क्यों फैसला लिया ?

दरअसल, फिल्मों से राजनीति में कदम रखने वाले सीएम विजय के सीएम बनने के बाद शराब बंदी को लेकर उनका पहला फैसला है. और तमिलनाडु में टीवीके पार्टी ने 108 सीटों पर विजय हासिल कर सरकार बनाई. तमिलनाडु चुनाव में अन्य विजय पार्टीयों की सहयोग से सांसद में 234 सीटों में से 118 सीटें हासिल की.

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मिली जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु में TAMAC के अंदर मौजूदा 4,765 शराब की दुकानें चल रही है. जिसपर सीएम विजय ने धार्मिक स्थल, स्कूल और बस स्टेशन के पास शराब की दुकानों की पहचान करने के बाद बंद के आदेश दिए. बता दें, 2025 में तमिलनाडु में शराब की बिक्री से करीब 48,334 करोड़ का रिवेन्यू मिला. TAMAC ने करीब 551 शराब विदेश में बेची है. जिसमें 223 ब्रेंडीड शराब लाइसेंस द्वारा बिकी. इसी के साथ विजय ने अपने मेनीफेस्टो में तमिलनाडु को ड्रग्स फ्री करने का संकल्प लिया.