तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 गुरुवार 23 अप्रैल, 2026 को सम्पन्न हुए. इस दौरान पोलिंग बूथ पर आम लोगों के साथ ही साउथ के कई सेलेब्स भी पहुंचे थे. इसमें तृषा कृष्णन, विजय, अजित कुमार, धनुष, रजनीकांत, विजय सेतुपति और कीर्ति सुरेश जैसे बड़े कलाकार के नाम शामिल थे. स्टार्स ने मतदान करने के बाद वहां मौजूद मीडिया के सामने स्याही लगी हुई उंगली को भी फ्लॉन्ट किया. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी सामने आईं, जिन्हें लेकर साउथ एक्ट्रेस सिमरन ने कलाकारों पर तंज कसा. हालांकि, उन्होंने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया.

दरअसल, तमिलनाडु चुनाव 2026 के पोलिंग बूथ से सामने आई फोटोज और वीडियोज में देखने के लिए मिला कि साउथ स्टार्स के वहां पहुंचने के बाद उनके चाहने वालों की भीड़ लग गई. सुरक्षा अस्त-व्यस्त होती दिखी. इसी बीच सिमरन भी पोलिंग बूथ पर पहुंचीं और उन्होंने भी वोट देने के बाद की फोटो एक्स पर शेयर की. इसे साझा करने के साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया, जिसके बाद माना जाने लगा कि उन्होंने पोलिंग बूथ पर पोज देने वाले सेलेब्स पर तंज कसा है.

सिमरन ने पोस्ट में क्या लिखा?

अगर बात की जाए कि सिमरन ने अपनी एक्स पोस्ट में क्या लिखा तो उन्होंने इसमें अपनी एक फोटो वोट देने के बाद की शेयर की और इसके साथ लिखा, 'आइए वास्तविकता पर ध्यान दें, अनावश्यक ड्रामेबाजी से बचें. यह मतदान केंद्र है, सिनेमा की शूटिंग नहीं. मतदान करते समय हम सब एक हैं. मतदान करना सिर्फ मेरा अधिकार नहीं, बल्कि मेरा कर्तव्य है.' उन्होंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में इसे सेलेब्स से कनेक्ट करके देखा जा रहा है.

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Let’s focus on the reality avoid the drama, it’s a voting booth not a cinema shoot. We all are one while we vote. Voting is not just my right it’s my responsibility. pic.twitter.com/jTIKKfStOa — Simran (@SimranbaggaOffc) April 23, 2026

सबसे पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे रजनीकांत

रजनीकांत सेलेब्स में सबसे पहले मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे. इस दौरान उनका कैजुअल लुक देखने के लिए मिला था. उनके बाद धीरे-धीरे कई एक्टर्स वहां पहुंचे थे और उन्होंने लोगों से घर से निकलकर वोट करने के लिए अनुरोध किया था. पोलिंग बूथ पर पहुंचने वाले सेलेब्स में कमल हासन, थलापति विजय, श्रुति हासन, धनुष और थाला अजित कुमार जैसे कलाकारों का नाम शामिल है. उन्होंने चेन्नई में अलग-अलग पोलिंग बूथ पर मतदान दिए.

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में

बहरहाल, अगर बात की जाए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के बारे में तो राज्य की 234 सीटों पर चुनाव हुए. बैलेट पेपर पर वोटिंग सुबह जल्द ही शुरू हो गई थी. प्रारंभिक मतदान रुझानों के अनुसार, तिरुप्पुर में सबसे अधिक 62.97 प्रतिशत मतदान हुए, जबकि नीलगिरि में सबसे कम 50.42 प्रतिशत मतदान ही पड़े. तमिलनाडु में असली लड़ाई सत्ताधारी कांग्रेस और डीएमके और भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन के बीच मानी जा रही है. हालांकि, इस साल एक और पार्टी टीवीके ने भी चुनावी मैदान में एंट्री मारी. इस पार्टी के प्रमुख एक्टर थलापति विजय हैं, जिन्होंने एक्टिंग छोड़कर राजनीति में एंट्री की है. इस साल का विधानसभा चुनाव उनके लिए काफी अहम है.

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साउथ एक्ट्रेस सिमरन का वर्कफ्रंट

इसके साथ ही साउथ एक्ट्रेस सिमरन के बारे में बात की जाए तो उनका पूरा नाम सिमरन बग्गा है. वह अभिनेत्री और निर्माता के साथ ही मॉडल और टेलीविजन एक्टर हैं. वह तमिल, तेलुगु के साथ ही मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया है. उनकी आखिरी रिलीज 'टूरिस्ट फैमिली' थी, जो कि तमिल की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. इसे 2025 में रिलीज किया गया था.