नहीं रहे मशहूर डायरेक्टर के. भाग्यराज, 73 साल की उम्र में कहा अलविदा, CM विजय और चिरंजीवी ने जताया शोक
K. Bhagyaraj Death: तमिल सिनेमा के मशहूर फिल्ममेकर के. भाग्यराज अब हमारे बीच नहीं है. दिग्गज डायरेक्टर का दिल का दौरा पड़ने के चलते 73 साल की उम्र में निधन हो गया है.
K. Bhagyaraj Death: दक्षिण भारतीय सिनेमा से एक बुरी खबर सामने आ रही है. तमिल सिनमा के मशहूर फिल्ममेकर के. भाग्यराज का निधन हो गया है. चेन्नई में 73 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन से साउथ सिनेमा में शोक की लहर दौड़ पड़ी. आम फैंस के साथ-साथ सेलेब्स भी उन्हें नम आखों से सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं.
हार्ट अटैक से हुआ निधन
के. भाग्यराज एक डायरेक्टर होने के साथ-साथ बेहतरीन कहानी कहने, स्क्रीनप्ले लिखने वाली शख्सियत भी थे. बताया जा रहा है कि शनिवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया था. लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके निधन से तमिल सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है.
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पत्नी पूर्व एक्ट्रेस, बेटा हैं एक्टर
के. भाग्यराज का पूरा नाम कृष्णास्वामी भाग्यराज है. उनका जन्म 7 जनवरी 1953 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले के वेल्लाकोईल में हुआ था. उनकी पत्नी पूर्णिमा पूर्व एक्ट्रेस हैं. वहीं उनके बेटे शांतनु भी जाने-माने एक्टर हैं. के. भाग्यराज की एक बेटी भी हैं जिनका नाम शरण्या है.
अमिताभ बच्चन संग भी किया था काम
भाग्यराज ने अपने करियर की शुरुआत 1977 की फिल्म '16 वयथिनिले' से बतौर असिस्टेंड डायरेक्टर की थी. उन्होंने करीब 25 फिल्मों का डायरेक्शन किया था. वहीं उन्होंने बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'आखिरी रास्ता' भी बनाई थी. दिवंगत फिल्ममेकर साल 1986 में आई इस एक्शन क्राइम फिल्म के डायरेक्टर थे.
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तमिलनाडु सरकार देगी राजकीय सम्मान
के. भाग्यराज के निधन पर तमिलनाडु के सीएम और एक्टर सी. जोसेफ विजय ने भी शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'तमिल सिनेमा के जाने-माने निर्देशक, अभिनेता, पटकथा लेखक, संवाद लेखक और संगीतकार थिरु के. भाग्यराज के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा और दुख हुआ है. उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से अमिट छाप छोड़ी है. अपनी अनूठी कहानी कहने की शैली, हास्य-प्रधान अभिनय और ग्रामीण जीवन व पारिवारिक रिश्तों की गहरी भावनाओं को दर्शाने वाली फिल्मों के ज़रिए, थिरु के. भाग्याराज ने तमिल लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाई. तमिल फिल्म जगत में उनका योगदान अतुलनीय है.
தமிழ்த் திரையுலகின் தலைசிறந்த இயக்குநர், நடிகர், திரைக்கதை ஆசிரியர், வசனகர்த்தா, இசையமைப்பாளர் என பன்முகத் திறமையால் முத்திரை பதித்த திரு. கே. பாக்யராஜ் அவர்கள் மறைந்த செய்தியறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், ஆழ்ந்த வேதனையும் அடைந்தேன்.— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) June 27, 2026
தனித்துவமான கதையாக்கம், நகைச்சுவை கலந்த… pic.twitter.com/Nun0KZ3biV
उनकी हर रचना हमेशा के लिए ऐसी यादगार यादों के रूप में बनी रहेगी जो मनोरंजन करने के साथ-साथ मानवता और सामाजिक मूल्यों का संदेश भी देती हैं. उनका निधन तमिल सिनेमा के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती. मैं उनके शोकाकुल परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता हूं. मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को ईश्वर के चरणों में शांति मिले. फिल्म उद्योग में थिरु के. भाग्यराज के योगदान के सम्मान में, उनकी अंतिम यात्रा राजकीय सम्मान के साथ संपन्न होगी.'
चिरंजीवी बोले- 'मैं बेहद स्तब्ध हूं...'
हाल ही में अन्य कई सेलेब्स के साथ भाग्यराज एक्ट्रेस खुशबु की बेटी की शादी में शामिल हुए थे जो गोवा में हुई थी. मशहूर एक्टर चिरंजीवी ने दिवंगत डायरेक्टर को याद करते हुए एक्स पर लिखा, 'मैं बेहद स्तब्ध और शब्दों से परे दुखी हूं. अभी परसों ही हम गोवा में खुशबू की बेटी की शादी में साथ थे. हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे और साथ में तस्वीरें खिंचवा रहे थे. भाग्यराज गरु पूरी तरह से जिंदगी और खुशियों से भरपूर नजर आ रहे थे. आज सुबह उनके निधन की खबर सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा.'
Deeply shocked and heartbroken beyond words.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 27, 2026
Just the day before yesterday, we were together in Goa at Kush’s wedding, laughing, sharing jokes, and taking pictures. Bhagyaraj garu was full of life and joy. To wake up to the news of his passing this morning is simply…
एक्टर वेंकटेश बोले- 'बेहद दुखी हूं...'
वहीं तेलुगु सिनेमा के दिग्गज एक्टर वेंकटेश ने भाग्यराज की तस्वीर शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, 'भाग्यराज सर के निधन की खबर से बेहद दुखी हूं. उनका काम भाषा की सीमाओं से परे था और उन्होंने लाखों लोगों के दिलों को छुआ. खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ‘सुंदरकांडा’ और ‘अब्बाईगारू’ जैसी फिल्मों का हिस्सा बनने का मौका मिला, जो उनकी शानदार कहानी कहने की कला का नतीजा थीं. भारतीय सिनेमा ने अपने सबसे बेहतरीन फिल्मकारों में से एक को खो दिया है. उनके परिवार, दोस्तों और करोड़ों प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'
Deeply saddened by the passing of Bhagyaraj Sir. His work transcended languages and touched the hearts of millions. I feel fortunate to have been a part of films like Sundarakanda and Abbaigaru, which were born from his remarkable storytelling. Indian cinema has lost one of its… pic.twitter.com/7Ul9bZTPH8— Venkatesh Daggubati (@VenkyMama) June 27, 2026