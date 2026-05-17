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साउथ सिनेमा में शोक की लहर, फेमस प्रोड्यूसर के राजन का निधन, 85 साल की उम्र में की आत्महत्या

K Rajan death: तमिल फिल्म इंडस्ट्री से बुरी खबर सामने आ रही है कि फेमस डायरेक्टर-प्रोड्यूसर और अभिनेता के राजन का निधन हो गया है. वह 85 साल के थे. उन्होंने चेन्नई में अंतिम सांस ली.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Rahul Yadav | Updated at : 17 May 2026 09:34 PM (IST)
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तमिल फिल्म इंडस्ट्री में मातम पसर गया है. फेमस डायरेक्टर-प्रोड्यूसर और अभिनेता के राजन को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है कि उनका निधन हो गया है. एक्ट्रेस से नेता बनीं खुशबू सुंदर ने उनकी मौत पर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर शोक व्यक्त किया है. के. राजन को लेकर बताया जा रहा है कि वह 85 साल के थे और उन्होंने चेन्नई में अपनी अंतिम सांस ली. साथ ही खबरों में ये ही बताया जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

तमिल वनइंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, के. राजन की मौत को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने चेन्नई में अड्यार पुल से नदी में छलांग लगा दी थी. बाद में फायर और रेस्क्यू टीम ने उनका शव बरामद किया और अस्पताल भेज दिया था. पुलिस की ओर से घटना की जांच शुरू कर दी गई है. 

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के राजन के निधन पर खुशबू सुंदर ने जताया दुख

वहीं, एक्ट्रेस और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने के.राजन की मौत पर दुख भी जताया. उन्होंने एक्टर की मौत की जानकारी मिलते ही अपने एक्स हैंडल पर उनकी फोटो शेयर कर शोक व्यक्त किया. एक्ट्रेस ने पोस्ट में लिखा, 'बेहद बुरी खबर. फिल्म इंडस्ट्री के हमारे प्रिय सदस्य, निर्माता के राजन सर के निधन की बुरी खबर से गहरा सदमा लगा. उनका आत्महत्या करना बहुत ही दुखद है. वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे और सच बोलने से कभी भी नहीं हिचकचते थे. बहुत ही दुखद हुआ.'

आर सरथ कुमार ने भी शेयर की इमोशनल पोस्ट

इसके साथ ही अभिनेता आर सरथ कुमार ने के राजन की मौत पर दुख जताया और एक्स पर लिखा, 'तमिल फिल्म उद्योग के फिल्म निर्माता श्री के. राजन की आत्महत्या की खबर से बहुत दुख हुआ. ये गहरा सदमा है. 1980 में तमिल सिनेमा में अपनी मजबूत पहचान बनाने वाले अभिनेता और निर्माता के राजन के अचानक निधन से तमिल जगत के लिए ये बड़ी क्षति है. मेरी उनके परिवार, सदस्यों और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदनाएं हैं.'

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के राजन का करियर 

बहरहाल, के. राजन फिल्मों के साथ ही अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे. अगर उनके करियर के बारे में बात करें तो वह 1980 के दशक में तमिल सिनेमा से जुड़े थे. उन्होंने साल 1983 में सुरेश अभिनीत फिल्म 'ब्रह्मचारीगल' से बतौर प्रोड्यूसर करियर की शुरुआत की थी. इतना ही नहीं, के राजन ने अपने बैनर 'गणेश सिने आर्ट्स' तले कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया है. वह फिल्मों का निर्देशन भी कर चुके हैं. 'उनाचिगल' जैसी फिल्म को उन्होंने ने ही डायरेक्ट किया था. इसमें अब्बा और कुमाल अहम रोल में थे.

इतना ही नहीं, वो कई फिल्मों में अभिनय भी किया था. इसमें 'डबल्स', 'अवल पावम' और 'निनाइकोथा नालियाई' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.

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Published at : 17 May 2026 09:34 PM (IST)
Tags :
K Rajan Death
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