तमिल एक्ट्रेस ब्रिजिडा सागा ने अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत की है. एक्ट्रेस ने एक्टर अनंत राम के साथ शादी कर ली है. दोनों ने करीबी लोगों की मौजूदगी में शादी रचाई. अब कपल ने अपनी वेडिंग की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

ब्रिगिडा ने पति अनंत संग शेयर की शादी की तस्वीरें

ब्रिगिडा सागा और अनंत राम काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. कुछ महीने पहले ही एक्ट्रेस ने अनंत राम संग अपना रिश्ता ऑफिशियल किया था. अब दोनों ने शादी के बंधन में बंध गए हैं.

शादी के दिन एक्ट्रेस ने गोल्डन साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी. वहीं अनंत राम ब्लेजर और पैंट पहने नजर आएं. तस्वीरों में दोनों साथ में बेहद खुश नजर आ रहे हैं. कपल की ओर से शेयर की गई तस्वीरों को देखकर लगता है कि शादी में सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. ब्रिगिडा ने शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'हमने शादी कर ली. हमें मिले सभी आशीर्वादों के लिए बस आभार.'

ये भी पढ़ेंः बप्पा की भक्ति में डूब जाते हैं बॉलीवुड के ये मुस्लिम एक्टर्स, घर में ऐसे होती है पूजा

View this post on Instagram A post shared by BRIGIDA SAGA (@brigida_saga)

कौन हैं ब्रिजिडा सागा?

बता दें, ब्रिजिडा को सबसे पहले डिजिटल कंटेंट से पहचान मिली. वेब सीरीज 'आहा कल्याणम' में 'पावी टीचर' का किरदार निभाकर वो काफी मशहूर हुईं.

बाद में उन्होंने फिल्मों का रुख किया और 'विजय की मास्टर', 'वर्मा', 'वेलन', 'इराविन निजल' और 'गरुड़न' जैसे प्रोजेक्ट्स में काम किया. पार्थिबन के निर्देशन में बनी फिल्म 'इराविन निजल' में उनके रोल को भी काफी सराहा गया. ब्रिजिडा तमिल और तेलुगु दोनों तरह के सिनेमा में काम कर रही हैं.

अनंत राम के बार में

वहीं, अनंत राम एक्टर और डायरेक्टर हैं. उन्हें 'मीसया मुरुक्कू' में हिप हॉप आधी के छोटे भाई का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है. उन्होंने 'नानबन ओरुवन वंधा पिरागु' और 'पोन्मालाई पोझुधु' जैसी फिल्मों में भी काम किया है. एक्टिंग के अलावा, अनंत ने कई प्रोजेक्ट्स में एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया है.

ये भी पढ़ेंः आदित्य धर ने शाहरुख खान को रिलीज से पहले दिखा दी थी 'धुरंधर 2', अब खुला राज