1.80 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में फंसे एक्टर आर्या, कैमरा कंपनी ने हैदराबाद में दर्ज की शिकायत

तमिल एक्टर आर्या इन दिनों विवादों से घिर चुके हैं. हाल ही में उन्हें लेकर एक खबर सामने आ रही है कि हैदराबाद के एक कैमरा कंपनी ने उनके उपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इतना ही नहीं, कंपनी ने उनके खिलाफ जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की है. इसी बीच आइए इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं.

कंपनी ने लगाए आरोप

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि मामला 'अनंतन काडु' फिल्म से जुड़ा है. इसकी शूटिंग के लिए आर्या और फिल्म के मेकर्स ने उस कंपनी से कैमरे, लाइटिंग यूनिट और कई चीजे किराए पर ली थी. साथ ही हैदराबाद से केरल तक भी कंपनी वालों ने ही सामान पहुंचाया था और टेक्निकल सपोर्ट दिया था. मेकर्स ने उन्हें कहा था कि उन्हें उनका पैसा फिल्म की रिलीज से पहले मिल जाएगा. हालांकि उन्हें अब तक कोई भी पैसा नहीं मिला है.

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मेकर्स और एक्टर ने दी धमकी

कंपनी का कहना है कि सभी चीजें मिलाकर 2.12 करोड़ का भुगतान करना था, लेकिन उन्हें थोड़ा पैसा मिला और 1.80 करोड़ रुपये अभी बाकी है. मेकर्स ने कहा था कि रिलीज से पहले ही उन्हें उनका पैसा दे दिया जाएगा. हालांकि, जब मैनेजर उनसे पैसे लेने के लिए गया, तो एक्टर और निर्माता विनोद ने उन्हें धमकी दी, जिसके बाद ये मामला कानूनी हो गया.

पुलिस कर रही है जांच

बता दें कि इस मामले में अभी तक आर्या और मेकर्स ने कुछ नहीं कहा है. वहीं पुलिस ने कंपनी के द्वारा दी गई डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू कर दी है. इसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इससे जुड़े लोगों से पूछताछ की जाएगी. वहीं बात करें आर्या की, तो वो इन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर चर्चा में हैं. कुछ समय पहले ही उनकी 'सी यू' फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया, जिसे संतोष श्रीवत्सन निर्देशित कर रहे हैं.

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