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सूर्या स्टारर 'करुप्पु' की सफलता से गदगद आरजे बालाजी, दर्शकों से की खास अपील

Karuppu: सूर्या की फिल्म ‘करुप्पु’ को थिएटर में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर कोई दर्शक फिल्म देखकर बहुत इमोशनल हो जाए, तो उसके साथ प्यार और रिस्पेक्ट से पेश आएं.

By : आईएएनएस | Edited By: अर्पित | Updated at : 18 May 2026 07:35 PM (IST)
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सिनेमाघरों में 14 मई को रिलीज हुई एक्टर सूर्या की फिल्म ‘करुप्पु’ को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है. इस बीच बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही फिल्म के डायरेक्टर आरजे बालाजी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दर्शकों और थिएटर स्टाफ से खास अपील की है.

उन्होंने कहा कि फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान अगर कोई दर्शक बहुत एक्साइट नजर आए तो उसके साथ नरमी, दया और सम्मान से व्यवहार किया जाए. आरजे बालाजी ने अपने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए लिखा, 'आप में से हर उस व्यक्ति का शुक्रिया, जो थिएटर आया और ‘करुप्पु’ को प्यार दिया. आपका ये प्यार हमारे लिए अविश्वसनीय है. जब हमने ये फिल्म बनानी शुरू की थी, तब हमने इतने प्यार की कभी कल्पना भी नहीं की थी.'

ये भी पढे़ं: बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही 'करुप्पू', 'पति पत्नी और वो दो' ने भी दिखाया दम, जानिए संडे कलेक्शन

 
 
 
 
 
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‘इतने प्यार की उम्मीद नहीं थी’

डायरेक्टर ने बताया कि तमिलनाडु और उसके बाहर से भी उन्हें कई इमोशनल कहानियां मिल रही हैं. दर्शक फिल्म देखते हुए चीयर कर रहे हैं, रो रहे हैं और कई लोग इतने इफेक्ट हो गए हैं कि उन्हें थिएटर के अंदर कुछ अलग और खास महसूस हो रहा है. आरजे बालाजी ने इसे फिल्म के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बताया.

फिल्म देखकर इमोशनल हो रहे लोग

आरजे बालाजी ने दर्शकों से अनुरोध करते हुए कहा, “अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं  जिस पर खास और गहरा असर दिख रहा है,तो कृपया उनके साथ नरमी से पेश आएं. उनके पास रहें, उन्हें पानी दें, थोडी जगह दें और तुरंत सहारा दें. थिएटर स्टाफ को तुरंत बताएं करें ताकि उनकी देखभाल पूरे सम्मान के साथ की जा सके. किसी अजनबी की छोटी-सी मदद भी एक अच्छा और नेक काम होता है.

दर्शकों से दयालु बनने की अपील

उन्होंने तमिलनाडु के थिएटर मालिकों और पार्टनर्स से भी विनम्र अनुरोध किया कि वे अपने स्टाफ को ऐसे सेंसिटिव मोमेंट्स के लिए तैयार रखें और हर व्यक्ति के साथ पूरा सम्मान रखें. आरजे बालाजी ने लिखा, '‘करुप्पु’ अब लोगों की फिल्म बन चुकी है. आप थिएटर में जो विश्वास लेकर आए हैं, उसी ने इस फिल्म को ये मुकाम दिया है. आइए, हम सब मिलकर इस विश्वास की रक्षा करें.'

ये भी पढे़ं: सूर्या की 'करुप्पू' 3 दिन में हुई 50 करोड़ के पार, रविवार को की छप्परफाड़ कमाई

 
 
 
 
 
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सुपरहिट बनने की राह पर ‘करुप्पु’

सूर्या स्टारर एक्शन एंटरटेनर फिल्म ‘करुप्पु’ की रिलीज एक दिन टलने के बाद जबरदस्त ओपनिंग के साथ सुपरहिट बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है. फिल्म में सूर्या के साथ तृषा कृष्णन लीड रोल में हैं. जबकि इस फिल्म का संगीत साई अभ्यंकर ने दिया है.

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Published at : 18 May 2026 07:35 PM (IST)
Tags :
Surya Trisha Krishnan Karuppu RJ Balaji
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