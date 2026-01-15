तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत हमेशा ही अपने फैंस के लिए अलग ही एक्साइटमेंट का कारण बनते हैं. चाहे बड़े त्योहार हों या उनके फिल्मी प्रोजेक्ट, फैंस हर मौके पर उन्हें देखने और उनसे जुड़ने के लिए एक्साइटड रहते हैं. इस बार पोंगल के मौके पर भी रजनीकांत ने घर के बाहर जमा फैंस के लिए अपने प्यार और सम्मान को जाहिर किया.

पोंगल के मौके पर रजनीकांत अपने घर के बाहर आए और हाथ हिलाकर फैंस को ग्रीट किया. उन्होंने सभी को पोंगल की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह त्योहार सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान का भी प्रतीक है. उन्होंने कहा, 'किसान इस देश की रीढ़ हैं. अगर किसान खुश रहेंगे तभी पूरा देश खुश रह सकता है.'

अपकमिंग फिल्म के बारे में दी जानकारी

पोंगल के मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान रजनीकांत ने अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में भी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म, जिसे डायरेक्टर सिबी चक्रवर्ती निर्देशित करेंगे, की शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू होगी. फिल्म को कमल हासन की प्रोडक्शन कंपनी राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल (आरकेएफआई) के जरिए बनाया जा रहा है. रजनीकांत ने कहा कि यह फिल्म दर्शकों का पूरा मनोरंजन करेगी.





हाल ही में कमल हासन ने घोषणा की कि उनका प्रोडक्शन हाउस रजनीकांत की एक फिल्म बना रहा है, जिसका नाम 'थलाइवर173' रखा गया है. शुरुआत में इस फिल्म को तमिल सिनेमा के मशहूर निर्देशक सुंदर सी निर्देशित करने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिल्म से खुद को अलग कर लिया.

उन्होंने अपने बयान में बताया कि यह कोई व्यक्तिगत मतभेद या किसी विवाद के कारण नहीं है, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों और जीवन के रास्तों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना पड़ा. उन्होंने बयान में लिखा, 'इस प्रोजेक्ट पर काम करना उनके लिए सपनों के सच होने जैसा अनुभव था, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने सपनों से अलग रास्ता चुनना पड़ता है.' अब इस फिल्म का डायरेक्शन सिबी चक्रवर्ती कर रहे हैं.