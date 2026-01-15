हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअप्रैल में शुरू होगी सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'थलाइवर 173' की शूटिंग, एक्टर ने खुद दी जानकारी

अप्रैल में शुरू होगी सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'थलाइवर 173' की शूटिंग, एक्टर ने खुद दी जानकारी

Rajinikanth Upcoming Film: रजनीकांत ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान अपनी अपकमिंग फिल्म 'थलाइवर173' के बारे में जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि फिल्म शूटिंग अप्रैल से शुरू होगी.

By : आईएएनएस | Updated at : 15 Jan 2026 09:23 PM (IST)
Preferred Sources

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत हमेशा ही अपने फैंस के लिए अलग ही एक्साइटमेंट का कारण बनते हैं. चाहे बड़े त्योहार हों या उनके फिल्मी प्रोजेक्ट, फैंस हर मौके पर उन्हें देखने और उनसे जुड़ने के लिए एक्साइटड रहते हैं. इस बार पोंगल के मौके पर भी रजनीकांत ने घर के बाहर जमा फैंस के लिए अपने प्यार और सम्मान को जाहिर किया.

पोंगल के मौके पर रजनीकांत अपने घर के बाहर आए और हाथ हिलाकर फैंस को ग्रीट किया. उन्होंने सभी को पोंगल की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह त्योहार सिर्फ खुशियों का नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान का भी प्रतीक है. उन्होंने कहा, 'किसान इस देश की रीढ़ हैं. अगर किसान खुश रहेंगे तभी पूरा देश खुश रह सकता है.'

अपकमिंग फिल्म के बारे में दी जानकारी
पोंगल के मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान रजनीकांत ने अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में भी जानकारी साझा की. उन्होंने बताया कि उनकी आने वाली फिल्म, जिसे डायरेक्टर सिबी चक्रवर्ती निर्देशित करेंगे, की शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू होगी. फिल्म को कमल हासन की प्रोडक्शन कंपनी राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल (आरकेएफआई) के जरिए बनाया जा रहा है. रजनीकांत ने कहा कि यह फिल्म दर्शकों का पूरा मनोरंजन करेगी.


अप्रैल में शुरू होगी सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'थलाइवर 173' की शूटिंग, एक्टर ने खुद दी जानकारी

हाल ही में कमल हासन ने घोषणा की कि उनका प्रोडक्शन हाउस रजनीकांत की एक फिल्म बना रहा है, जिसका नाम 'थलाइवर173' रखा गया है. शुरुआत में इस फिल्म को तमिल सिनेमा के मशहूर निर्देशक सुंदर सी निर्देशित करने वाले थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने फिल्म से खुद को अलग कर लिया.

उन्होंने अपने बयान में बताया कि यह कोई व्यक्तिगत मतभेद या किसी विवाद के कारण नहीं है, बल्कि परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों और जीवन के रास्तों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना पड़ा. उन्होंने बयान में लिखा, 'इस प्रोजेक्ट पर काम करना उनके लिए सपनों के सच होने जैसा अनुभव था, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें अपने सपनों से अलग रास्ता चुनना पड़ता है.' अब इस फिल्म का डायरेक्शन सिबी चक्रवर्ती कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 15 Jan 2026 09:23 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Thalaivar 173
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा
अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
Advertisement

वीडियोज

US-Iran Conflict: Trump का एक आदेश और धुआं-धुआं हो जाएगा Iran, अटैक करने के लिए US के पास ये ऑप्शन?
Anupamaa: 😱Parag के गुस्से ने किया सब बर्बाद, Anupama कैसे बचाएगी Ansh को? #sbs (15.01.2026)
Bollywood News: आमिर खान की हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस की स्पेशल स्क्रीनिंग, इमरान खान की धमाकेदार वापसी
Trump के Tariffs Fail? China ने बना दिया $1.2 Trillion का World Record! | Paisa Live
Iran Protest: फांसी से कैसे बचा इरफान सुल्तानी? जानिए ट्रंप का कितना हाथ? ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा
अरब सागर से घुसपैठ की ताक में थे पाकिस्तानी! भारतीय तटरक्षक बल ने 9 लोगों को दबोचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
गाजियाबाद में त्योहारों से पहले 16 फरवरी तक BNS की धारा 163 लागू, चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर
बॉलीवुड
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
इस हीरोइन को पीरियड्स में करना पड़ा धनुष संग रोमांस, बोलीं- मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं थे
क्रिकेट
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा वीजा, पाकिस्तान कनेक्शन बनी वजह
विश्व
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
Iran protests LIVE: मिडिल ईस्ट की ओर से बढ़ रहा US नौसेना बेड़ा, ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने खोला अपना हवाई क्षेत्र
इंडिया
तेलंगाना की राजनीति में बड़ा उलटफेर, विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की दलबदल याचिका, BRS को लगा झटका
तेलंगाना की राजनीति में बड़ा उलटफेर, विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज की दलबदल याचिका, BRS को लगा झटका
शिक्षा
सईम ने अफसर बनने के लिए छोड़ दी लाखों की सैलरी वाली जॉब, फिर बिना कोचिंग क्रैक कर दिया UPSC एग्जाम
सईम ने अफसर बनने के लिए छोड़ दी लाखों की सैलरी वाली जॉब, फिर बिना कोचिंग क्रैक कर दिया UPSC एग्जाम
जनरल नॉलेज
ईरान ने बंद कर दिया एयरस्पेस, अब कैसे निकलेंगे वहां फंसे हुए भारतीय?
ईरान ने बंद कर दिया एयरस्पेस, अब कैसे निकलेंगे वहां फंसे हुए भारतीय?
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget