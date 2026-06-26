हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाराजामौली की 'वाराणसी' ने रचा इतिहास, विदेश की धरती पर दिखी पहली झलक, गूंज उठी तालियां

राजामौली की 'वाराणसी' ने रचा इतिहास, विदेश की धरती पर दिखी पहली झलक, गूंज उठी तालियां

Varanasi Movie: हाल ही में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म 'वाराणसी' की झलक फ्रांस में दिखाई गई, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया हैं. रिलीज से पहले ही इसने सभी के दिलों में खास जगह बना ली हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 26 Jun 2026 08:21 PM (IST)
Preferred Sources

एस एस राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. रिलीज से पहले ही इसने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी तहलका मचा दिया है. हाल ही में इस फिल्म की झलक फ्रांस में दिखाई गई, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है और इसके विडियोज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. मेकर्स ने भी थिएटर से इसकी वीडियो शेयर की और खुशी जाहिर की. 

फ्रांस में गूंजी तालियां

हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने फ्रांस के एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में इसकी झलक दिखाई, जिसमें महेश बाबू बहुत ही दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं. फिल्म का वीएफएक्स और एसएस राजामौली जैसे फिल्ममेकर का विजन दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा हैं. वीडियो के खत्म होते ही थिएटर में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी और सभी इसकी सराहना करने लगे. हालांकि ये तो सिर्फ एक झलक थी, जिससे दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Varanasi (@varanasimovie)

ये भी पढ़ें: 'वेलकम 3' में क्यों नहीं हैं नाना पाटेकर और अनिल कपूर? अक्षय ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'वेलकम 4 बनती है तो...'

फिल्म के बारे में

बता दें कि एस एस राजामौली की एक्शन और एडवेंचर से भरी इस फिल्म में महेश बाबू 'रुद्र' के किरदार में, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा 'मंदाकिनी' और पृथ्वीराज सुकुमारन 'कुंभ' के किरदार में नजर आने वाले हैं, जिसके पोस्टर्स ने पहले ही दर्शकों के बीच धमाल मचा दिया हैं. ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जो एक अलग और बेहतरीन सिनेमैटिक अनुभव देने वाली है. 

कैसा है ये फेस्टिवल?

वहीं, बात करें एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल की, तो इसे हर साल जून के लास्ट में आयोजित किया जाता है. इस इवेंट में अलग और एनिमेटेड फिल्मों के बीच कंपटीशन होती है और अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है. इस फेस्टिवल को सुंदर और शांत जगह के बीच रात में रखा जाता है, जिसमें कई शहरों और देशों की फिल्मों को दिखाया जाता है. वहीं शनिवार को अवॉर्ड भी दिए जाते हैं. 

ये भी पढ़ें: Carry On Jatta 4 Box Office Collection Day 1 Live: गिप्पी ग्रेवाल-सरगुन की ‘कैरी ऑन जट्टा 4’ करेगी दमदार ओपनिंग! दोपहर 3 बजे तक कर डाला इतना कलेक्शन

और पढ़ें
Published at : 26 Jun 2026 08:18 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu S.s. Rajamouli Priyanka Chopra Varanasi Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
राजामौली की 'वाराणसी' ने रचा इतिहास, विदेश की धरती पर दिखी पहली झलक, गूंज उठी तालियां
राजामौली की 'वाराणसी' ने रचा इतिहास, विदेश की धरती पर दिखी पहली झलक, गूंज उठी तालियां
साउथ सिनेमा
क्या फिर टकराएंगे महेंद्र बाहुबली और भल्लालदेव? प्रभास- अनुष्का और राणा दग्गुबाती ने 'बाहुबली 3' पर लगा दी मुहर!
क्या फिर टकराएंगे महेंद्र बाहुबली और भल्लालदेव? प्रभास ने 'बाहुबली 3' पर लगा दी मुहर!
साउथ सिनेमा
4 सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं एक्टर विष्णु विशाल, अब दिया हेल्थ अपडेट, बोले- 'दवाइयों का साइड इफेक्ट हो रहा'
4 सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं एक्टर विष्णु विशाल, अब दिया हेल्थ अपडेट
साउथ सिनेमा
खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा, चिरंजीवी-नागार्जुन से लेकर तृषा तक ने दिखाया जलवा
खुशबू सुंदर की बेटी की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा, चिरंजीवी-नागार्जुन तक पहुंचे सेलेब्स
Advertisement

वीडियोज

Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Venezuela Earthquake: ऊपर मलबा, नीचे कराह रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर हुआ ये चमत्मकार
वेनेजुएला भूकंप: ऊपर मलबा, नीचे कराह रही महिला ने दिया बच्चे को जन्म और फिर हुआ ये चमत्मकार
महाराष्ट्र
Ketan Agarwal Murder Case: सिया गोयल के भाई ने पुलिस को दिया बड़ा बयान, 'चेतन से प्रेम संबंध...'
केतन अग्रवाल मर्डर केस: सिया गोयल के भाई ने पुलिस को दिया बड़ा बयान, 'चेतन से प्रेम संबंध...'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? कप्तान श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
वैभव सूर्यवंशी को पहले टी20 में क्यों नहीं मिला डेब्यू का मौका? श्रेयस अय्यर ने दिया जवाब
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे 6 भारतीय जवान, पहली बार सामने आए नाम, नेशनल वॉर मेमोरियल में मिली जगह
ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे 6 भारतीय जवान, पहली बार सामने आए नाम, नेशनल वॉर मेमोरियल में मिली जगह
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
धुआंधार कमाई कर रही 'वेलकम टू द जंगल', 5 बजे तक तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
दिल्ली NCR
Explained: दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में SIR के लिए कस लें कमर, क्या, कैसे, कब और क्यों होगा?
दरवाजे पर दस्तक, फॉर्म और मतदान का अधिकार! दिल्ली में क्या, कैसे, कब और क्यों होगा SIR?
विश्व
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
वेनेजुएला में तबाही के एक दिन बाद फिलीपींस में जोरदार भूकंप, 6.7 की तीव्रता से कांपी धरती
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget