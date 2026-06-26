राजामौली की 'वाराणसी' ने रचा इतिहास, विदेश की धरती पर दिखी पहली झलक, गूंज उठी तालियां

एस एस राजामौली की आने वाली फिल्म 'वाराणसी' एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. रिलीज से पहले ही इसने सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी तहलका मचा दिया है. हाल ही में इस फिल्म की झलक फ्रांस में दिखाई गई, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है और इसके विडियोज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. मेकर्स ने भी थिएटर से इसकी वीडियो शेयर की और खुशी जाहिर की.

फ्रांस में गूंजी तालियां

हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने फ्रांस के एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में इसकी झलक दिखाई, जिसमें महेश बाबू बहुत ही दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं. फिल्म का वीएफएक्स और एसएस राजामौली जैसे फिल्ममेकर का विजन दर्शकों को बहुत पसंद आ रहा हैं. वीडियो के खत्म होते ही थिएटर में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी और सभी इसकी सराहना करने लगे. हालांकि ये तो सिर्फ एक झलक थी, जिससे दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

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फिल्म के बारे में

बता दें कि एस एस राजामौली की एक्शन और एडवेंचर से भरी इस फिल्म में महेश बाबू 'रुद्र' के किरदार में, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा 'मंदाकिनी' और पृथ्वीराज सुकुमारन 'कुंभ' के किरदार में नजर आने वाले हैं, जिसके पोस्टर्स ने पहले ही दर्शकों के बीच धमाल मचा दिया हैं. ये फिल्म 7 अप्रैल 2027 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जो एक अलग और बेहतरीन सिनेमैटिक अनुभव देने वाली है.

कैसा है ये फेस्टिवल?

वहीं, बात करें एनेसी इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल की, तो इसे हर साल जून के लास्ट में आयोजित किया जाता है. इस इवेंट में अलग और एनिमेटेड फिल्मों के बीच कंपटीशन होती है और अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है. इस फेस्टिवल को सुंदर और शांत जगह के बीच रात में रखा जाता है, जिसमें कई शहरों और देशों की फिल्मों को दिखाया जाता है. वहीं शनिवार को अवॉर्ड भी दिए जाते हैं.

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