राजामौली की SSMB 29 में होंगे ये 5 गजब, इनमें से 2 तो पहले कभी हुए ही नहीं
SSMB 29 Interesting Facts: एसएस राजामौली की फिल्म SSMB 29 को लेकर फैंस का उत्साह बढ़ता जा रहा है. इस बिग बजट फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. यहां जानें इससे जुड़ी खास बातें.
एस एस राजामौली अपनी टीम के साथ फैंस को बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं. सभी को इस बिग बजट फिल्म का काफी दिनों से इंतजार है. प्रियंका चोपड़ा और महेश बाबू स्टारर ये फिल्म 2027 में रिलीज होगी. इस फिल्म से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं और कई इंटरेस्टिंग चीजें इस फिल्म में आपको देखने को भी मिलेंगी. आइए डिटेल में जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में.
SSMB 29 में होंगी ये गजब चीजें
एस एस राजामौली की इस फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है. हाल ही में फिल्म के स्टारकास्ट का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ जिसे देख फैंस का एक्साइटमेंट भी बिलकुल चरम पर है. रिपोर्ट्स के मुताबिक राजामौली की इस बड़ी बजट फिल्म का नाम 'ग्लोब ट्रोटर' रखा है. इन 5 पॉइंट्स में जानें फिल्म से जुड़ी गजब बातें
- एस एस राजामौली की इस साइंस फिक्शन फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन विलेन की भूमिका में नजर आएंगे. सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हुआ जहां मेकर्स ने उनका लुक रिवील किया जिसे देख ये पता चल रहा है कि की अभिनेता रोबोट के रोल में नजर आएंगे.
- इसके अलावा अब प्रियंका चोपड़ा का भी पोस्टर रिवील कर दिया गया है. बता दें, एक्ट्रेस 6 साल बाद इस फिल्म के जरिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करने वाली हैं और इसके लिए उन्होंने तगड़ी फीस भी वसूली है. SSMB 29 की ये भी खास बात है कि इसके मेकर एस एस राजामौली ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा को अपनी फिल्म के लिए एप्रोच करने में कामयाब हुए हैं.
- बात करें अगली और सबसे अहम बात की तो वो ये है कि एस एस राजामौली की ये मल्टी स्टारर फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को सबसे महंगी मूवी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोब ट्रोटर को 1188 करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है. एस एस राजामौली धमाकेदार बजट के साथ एक बार फिर फैंस को इंप्रेस करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं.
- इंडियन सिनेमा के इतिहास में ये पहली बार होगा कि स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए किसी मूवी में काशी के विरासत को दिखाया जाएगा. इससे साफ है कि एस एस राजामौली वर्ल्ड क्लास स्पेशल इफेक्ट्स और एनीमेशन के साथ अपनी इस फिल्म को मास्टरपीस बनाएंगे. इतना ही नहीं मूवी को खास बनाने के लिए स्टारकास्ट देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इसकी शूटिंग कर रहे हैं.
- पांचवीं खास बात ये है कि इसमें हॉलीवुड के मशहूर एक्शन डायरेक्टर टोडर लाजेरोव भी अपना योगदान दे रहे हैं. हॉलीवुड के इस एक्शन डायरेक्टर ने पहले भी कई बॉलीवुड फिल्मों में अपना निर्देशन दिया है जिसमें 'छावा', 'मणिकर्णिका' और 'आरआरआर' जैसी जबरदस्त फिल्में शामिल हैं.
हैदराबाद में जल्द होगा 'ग्लोब ट्रॉटर' इवेंट
एस एस राजामौली ने पहले ही बताया था कि वो अपनी अपकमिंग फिल्म को लेकर बड़े लेवल पर एक इवेंट करने वाले हैं. एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक ये इवेंट कल यानी 15 नवंबर को हैदराबाद में ऑर्गनाइज किया जाएगा. बात करें फिल्म के स्टारकास्ट की तो इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन, प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू लीड रोल्स में नजर आएंगे. वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक आर माधवन की कैमियो भूमिका भी देखने को मिलेगी.
