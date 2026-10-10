एसएस राजामौली की गिनती भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर्स में होती है. उन्होंने 'बाहुबली' और 'आरआरआर' जैसी फिल्मों से देश-दुनिया में खास पहचान बनाई. वो बतौर डायरेक्टर 25 सालों से काम कर रहे हैं. हालांकि आज तक उन्होंने अपने करियर में एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी. अब तक वो 12 फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके हैं. आइए आज उनके जन्मदिन पर उनकी टॉप-5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बारे में जानते हैं.

'स्टूडेंट नंबर 1'

एसएस राजामौली आज 53 साल के हो चुके हैं. उनका जन्म 10 अक्टूबर 1973 को कर्नाटक के मानवी में हुआ था. उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म स्टूडेंट नंबर 1 से किया. साल 2001 में रिलीज हुई ये मूवी सुपर ब्लकबस्टर निकली. इसमें जूनियर एनटीआर लीड रोल में थे.

'मगधीरा'

साल 2009 की फिल्म 'मगधीरा' ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई. इसमें राम चरण और काजल अग्रवाल ने अहम भूमिका निभाई थी. ये मूवी जियो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है.

'बाहुबली' और 'बाहुबली 2'

'बाहुबली: द बिगनिंग' वो फिल्म है जिसने राजामौली को दुनियाभर में लोकप्रिय कर दिया था. 2015 में आई फिल्म बाहुबली बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर निकली थी. इसमें प्रभास ने लीड रोल निभाया था. वहीं दो साल बाद आया इसका दूसरा पार्ट 'बाहुबली: द कॉन्क्लूजन' भी रिकॉर्डतोड़ साबित हुआ था. ये दोनों ही फिल्में आप नेटफ्लिक्स, सोनी लिव या हॉट स्टार पर देख सकते हैं. बाहुबली ने 576 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन और बाहुबली 2 ने 1742 करोड़ रुपये का कलेक्शन दुनियाभर में किया था.

'आरआरआर'

एसएस राजामौली की पिछली रिलीज फिल्म है 'आरआरआर'. इसमें तेलुगु सिनेमा के दो बड़े स्टार्स राम चरण और जूनियर एनटीआर ने अहम रोल निभाया था. वहीं इसका हिस्सा अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे बॉलीवुड दिग्गज भी थे. ये मूवी भी दर्शकों ने काफी पसंद की थी. आरआरआर नेटफ्लिक्स और जी5 पर अवेलेबल है. आरआरआर ने दुनियाभर में 1250 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था.

अब 1300 करोड़ी 'वाराणसी' ला रहे राजामौली

राजामौली अब फिल्म 'वाराणसी' बना रहे हैं. 1300 करोड़ के भारी भरकम बजट में बन रही इस फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में नजर आएंगे. उनके साथ मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सकुमारन भी अहम भूमिका में हैं. ये फिल्म अप्रैल 2027 में दुनियाभर में रिलीज होगी.